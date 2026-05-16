Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

Μετά από καταγγελία αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έφτασαν στην οδό Κέρκυρας στους Αγίους Αναργύρους και αντίκρισαν στο σπίτι της 5μελους οικογένειας ίδιες συνθήκες με αυτές στο δώμα του Περιστερίου.

Πρόκειται για ένα σπίτι τρώγλη χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής με πολλές ακαθαρσίες μέσα στο οποίο ζούσε μια πενταμελής οικογένεια.

Οι γονείς ηλικίας 36 και 31 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ τα παιδιά ένα αγόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εκεί θα υποβληθούν σε μια σειρά από εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους, ενώ για την τύχη τους αναμένεται να αποφανθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες.