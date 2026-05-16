Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια (περιοχές Πελοποννήσου και Κρήτης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.



Τα δύο κύματα κακοκαιρίας

Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με το πρώτο να κάνει την εμφάνισή του το Σάββατο και το δεύτερο την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά.

Το Σάββατο οι βροχές θα είναι πιο έντονες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση. Από την Τρίτη όμως αναμένονται νέες βροχοπτώσεις, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν ξανά αρκετές περιοχές.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το Σάββατο σε περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Αντίστοιχα, την Τρίτη το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, δεν φαίνεται να έρχεται κάποια σημαντική ζέστη, καθώς οι πιο θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν αρκετά νοτιότερα από την Ελλάδα και δεν θα μας επηρεάσουν ουσιαστικά. Οι τιμές του υδραργύρου θα παραμείνουν λίγο κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως ακραίες αποκλίσεις.



Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ.