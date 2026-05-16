Χρυσοχοΐδης για πατίνια: «Πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους - Υποχρεωτική ασφάλιση»

Τους νέους κανόνες για τη χρήση των πατινιών στους δρόμους καθόρισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Στο νέο αυστηρότερο πλαίσιο που θα ισχύσει για τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους, μετά και τα συνεχή περιστατικά ακόμα και με θανάσιμους τραυματισμούς, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤ.
Μπαίνει τέλος στη χρήση πατινιών από ανήλικους και έρχεται σειρά μέτρων, ρυθμίσεων και περιορισμών για τους ενήλικους, έτσι όλα τα πατίνια να έχουν «κόφτη», να μην μπορούν να κυκλοφορούν σε όλους τους δρόμους, όπως για παράδειγμα σε ταχείας κυκλοφορίας.
Όπως είπε, πρέπει να μπουν κανόνες, να μην εγκαταλείπουν τα πατίνια στα πεζοδρόμια, κάτι για το οποίο θα έχουν την ευθύνη οι Δήμοι, ενώ θα πρέπει τα πατίνια να είναι ασφαλισμένα, και να φέρουν ειδικό σήμα.
Αναφορικά με τους Δήμους, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εξήγησε, πως θα πρέπει να έχουν καθορισμό αριθμό πατινιών που θα κυκλοφορούν στους δρόμους τους, ώστε να μην υπάρχει ασυδοσία.
Ο κ.Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην αυστηροποίηση των ελέγχων στα νησιά, με τα ενοικιαζόμενα μηχανάκια και γουρούνες, για τις οποίες ήταν σαφής, πως πρέπει να καταργηθούν.
