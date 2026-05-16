Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία: Σήμερα μοιάζει ξανά αληθινό

Νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, δημοσιεύοντας φωτογραφία του δεξιού του χεριού μετά τις επεμβάσεις αποκατάστασης που ακολούθησαν τον σοβαρό τραυματισμό του το Πάσχα του 2025.
Έπειτα από διαδοχικά χειρουργεία και ιατρικές παρεμβάσεις, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, στο τραυματισμένο χέρι έχουν τοποθετηθεί μοσχεύματα και ειδικές προσθήκες σιλικόνης στο πλαίσιο της αποκατάστασης.
Στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία, ο μουσικός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Αυτό είναι το δεξί μου χέρι. Το χέρι που τραυματίστηκε, που έχασε δύο δάχτυλα… και που σήμερα μοιάζει ξανά αληθινό».
Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τον γιατρό Κώστα Χρονόπουλο και την ομάδα του για τη συμβολή τους στην αποκατάσταση του χεριού του, σημειώνοντας πως «όταν η επιστήμη συναντά τον άνθρωπο και την Τέχνη, γεννιούνται μικρά θαύματα»
