Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία: Σήμερα μοιάζει ξανά αληθινό

Νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, δημοσιεύοντας φωτογραφία του δεξιού του χεριού μετά τις επεμβάσεις αποκατάστασης που ακολούθησαν τον σοβαρό τραυματισμό του το Πάσχα του 2025.

Έπειτα από διαδοχικά χειρουργεία και ιατρικές παρεμβάσεις, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, στο τραυματισμένο χέρι έχουν τοποθετηθεί μοσχεύματα και ειδικές προσθήκες σιλικόνης στο πλαίσιο της αποκατάστασης.

Στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία, ο μουσικός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Αυτό είναι το δεξί μου χέρι. Το χέρι που τραυματίστηκε, που έχασε δύο δάχτυλα… και που σήμερα μοιάζει ξανά αληθινό».