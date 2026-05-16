Στην Ελλάδα έρχεται η Πριγκίπισσα Άννα: Ραντεβού στο Προεδρικό, στα Χανιά για τη Μάχη της Κρήτης

Ένα πρόσωπο με ιδιαίτερα συμβολική σημασία αναμένεται να περάσει την πόρτα του Προεδρικού την ερχόμενη Παρασκευή το πρωί.

Και αυτό γιατί αναμένεται στην Ελλάδα η Πριγκίπισσα Άννα, η αγαπημένη αδερφή του Βασιλιά Καρόλου και κόρη του Φίλιππου. Η Άννα που έχει έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα αναμένεται να έχει μια εφ’ όλης της ύλης συνάντησης με τον Κώστα Τασούλα στις 10:30 και αναμένεται να είναι σε θερμό κλίμα, με επίκεντρο τις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και ζητήματα πολιτιστικής συνεργασίας και νέας γενιάς.

Μετά την παρουσία της στην Αθήνα, η Πριγκίπισσα Άννα θα μεταβεί στα Χανιά, όπου θα παραστεί σε εκδηλώσεις μνήμης για τη Μάχη της Κρήτης. Η παρουσία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η μάχη του 1941 αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και σύμβολο αντίστασης απέναντι στις δυνάμεις κατοχής.

Στα Χανιά προγραμματίζονται καταθέσεις στεφάνων, επισκέψεις σε μνημεία και επαφές με τοπικές αρχές και εκπροσώπους ενώσεων βετεράνων. Οι εκδηλώσεις αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων της Κρήτης όσο και διεθνών αποστολών που θα τιμήσουν την ιστορική επέτειο.

Η Πριγκίπισσα Άννα έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Βασιλιά Κάρολο, ο οποίος επίσης αγαπά ιδιαιτέρως τη χώρα μας. Τελευταία του επίσημη παρουσία ήταν το 2021, με αφορμή τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την ώρα δεν σχεδιάζεται ακόμα κάποια επίσημη επίσκεψη του Καρόλου στη χώρα μας το επόμενο ορατό διάστημα.