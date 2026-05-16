Πειραιάς: Οι εκδοχές που εξετάζει η αστυνομία για την 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο- Η κατάθεση του συντρόφου της

Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας, με επικρατέστερο το δεύτερο, εξετάζουν οι Αρχές για να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της τραγωδίας με τη νεκρή 24χρονη κοπέλα, στην Καλλίπολη του Πειραιά.

Ο 50χρονος σύντροφός της, που ήταν αυτός που ειδοποίησε ζητώντας βοήθεια μετά την πτώση της από το μπαλκόνι του 7ου ορόφου της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν, έδωσε πολύωρη κατάθεση στην αστυνομία.

Όπως φέρεται να είπε, η σύντροφός του ξύπνησε, του είπε ότι δεν αισθανόταν καλά. Την ώρα που εκείνος βρισκόταν στο μπάνιο, η κοπέλα βγήκε στο μπαλκόνι και από εκεί βρέθηκε στο κενό. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος και διαπιστώθηκε επισήμως στο Τζάνειο νοσοκομείο του Πειραιά, όπου διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ.

Ο σύντροφος της 24χρονης εξετάστηκε από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε οποιοδήποτε σημάδι που να μαρτυρούσε ότι κάτι είχε προηγηθεί ανάμεσα σε εκείνον και την κοπέλα: Αν είχε προηγηθεί καυγάς, θα είχε κάποια αμυχή, κάποια γρατζουνιά, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε το παραμικρό, ενώ και οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές ή φασαρία που να δηλώνει ότι είχε γίνει κάτι ανάμεσα στο ζευγάρι. Το διαμέρισμα επίσης δεν είχε την ελάχιστη εικόνα αναστάτωσης που θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι είχε γίνει ενας τσακωμός.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι συνέβη τα κρίσιμα τελευταία λεπτά από τη στιγμή που η 24χρονη βγήκε στη βεράντα μέχρι τη στιγμή που έχασε τη ζωή της.