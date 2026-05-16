Eurovision: Απόψε στις 22:00 ο τελικός, στην 6η θέση εμφανίζεται ο Akylas και στην 21η η Antigoni

Στην πρώτη τριάδα στα προγνωστικά

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision 2026 στη Βιέννη, με την Ελλάδα και τον Akylas και την Κύπρο με την Antigoni, να ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον σημερινό τελικό στις 22:00, διεκδικώντας μια θέση στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» και η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla», θα ανέβουν στη σκηνή της Βιέννης έτοιμοι να εντυπωσιάσουν το κοινό και τις επιτροπές. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται, οι αποστολές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία και όλα δείχνουν ότι η φετινή Eurovision εξελίσσεται σε μία από τις πιο αμφίρροπες διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού την Πέμπτη (14.05.2026), ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Τελικό, με τον Akylas να κάνει την εμφάνισή του από την 6η θέση, ενώ η Κύπρος από την 21η.

Το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς θα ανοίξει η Δανία. Η Αυστραλία, που θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, θα διαγωνιστεί από την 8η θέση, ενώ η Φινλανδία θα παρουσιάσει τη συμμετοχή της από τη 17η θέση. Την Παρασκευή (15.05.2026) διεξάχθηκαν οι δύο τελευταίες πρόβες πριν από τον μεγάλο τελικό, με τη δεύτερη και πιο κρίσιμη να αξιολογείται από τις εθνικές κριτικές επιτροπές. Οι εμφανίσεις βιντεοσκοπήθηκαν και βαθμολογήθηκαν, καθώς από την ψήφο των επιτροπών προκύπτει το 50% του τελικού αποτελέσματος. Την ίδια ώρα ο Έλληνας τραγουδιστής παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί του μουσικού διαγωνισμού καθώς τα στοιχήματα συνεχίζουν να τον κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα των φαβορί για τη νίκη. «Τα καταφέραμε – Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο»

Ο ίδιος ο Akylas, εμφανώς συγκινημένος αλλά και γεμάτος ενέργεια, έστειλε το δικό του μήνυμα χθες (15.5.2026) λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά: «Τα καταφέραμε. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο. Είμαστε στον μεγάλο τελικό».

Ο νεαρός performer πάτησε το… start και έφτασε με το πατίνι του στην τελευταία πίστα της φετινής Eurovision, κερδίζοντας το κοινό όχι μόνο με την εμφάνισή του αλλά και με την αμεσότητα και τον αυθορμητισμό του. Η πρόβα των επιτροπών κρίνει πολλά

Στην τελευταία μεγάλη πρόβα της Παρασκευής στη σκηνή του Stadthalle της Βιέννης, οι εθνικές επιτροπές των χωρών έδωσαν τις βαθμολογίες τους, οι οποίες αποτελούν το μισό του τελικού αποτελέσματος. Όλες οι εμφανίσεις βιντεοσκοπήθηκαν και θα αξιολογήθηκαν, ώστε απόψε το βράδυ (16/5) να ανακοινωθεί το επίσημο αποτέλεσμα του φετινού ευρωπαϊκού μουσικού θεσμού. Η ελληνική αποστολή εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη, καθώς η παρουσία του Akyla στον Α’ Ημιτελικό θεωρήθηκε από τις πιο δυνατές της βραδιάς. Με πλεόνασμα ενέργειας, ασταμάτητη σκηνική παρουσία και έντονη επικοινωνία με το κοινό, ο αεικίνητος performer κατάφερε να ξεχωρίσει, ενώ η ευφυής σκηνοθετική προσέγγιση του Φωκά Ευαγγελινού απογείωσε την ελληνική συμμετοχή. Το αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να εκτοξευθεί στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων, με αρκετούς eurofans να μιλούν πλέον ανοιχτά για μία από τις πιο ανταγωνιστικές ελληνικές συμμετοχές των τελευταίων ετών. Έσπασαν τα κοντέρ στα social media ο Akylas

Η δυναμική της ελληνικής συμμετοχής δεν αποτυπώθηκε μόνο μέσα στην αρένα της Βιέννης αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα. Από το βράδυ της Τρίτης, όταν ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού, το «Ferto» σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις: 1,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube

4,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok

Συνολικά, περισσότερες από 6,5 εκατομμύρια προβολές έχουν καταγραφεί για την εμφάνιση της Ελλάδας στα επίσημα social media της Eurovision.