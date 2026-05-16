Πάτρα: Σύλληψη οικιακής βοηθού για υπεξαίρεση 40 χιλιάδων ευρώ

Στη σύλληψη γυναίκας που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία για υπεξαίρεση σημαντικού χρηματικού ποσού από σπίτι στο οποίο απασχολούνταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες της κατοικίας αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν χρήματα και ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι έρευνες των αστυνομικών οδήγησαν στον εντοπισμό της γυναίκας, η οποία συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό που φέρεται να έχει αφαιρεθεί αγγίζει τις 40.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές για το ακριβές ύψος του.

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο η συλληφθείσα να συνδέεται και με άλλες ανάλογες περιπτώσεις.