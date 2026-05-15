Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Αρνήθηκε τον ρόλο του αρχηγού ο 30χρονος φερόμενος «εγκέφαλος» της οργάνωσης

Έξι από τους συνολικά οκτώ κατηγορούμενους για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο 30χρονος, στον οποίον οι αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο, αρνήθηκε ρόλο του «εγκεφάλου» της οργάνωσης δηλώνοντας πως ανήκει στον αναρχικό χώρο.

Ο 30χρονος, όσο και οι δύο συγκατηγορούμενοί του, παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στη ληστεία στο τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα. Ωστόσο ο 30χρονος διατήρησε το δικαίωμα της σιωπής για τις άλλες 10 ληστείες που του αποδίδονται σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Παράλληλα, αρνήθηκε οποιοδήποτε αρχηγικό ρόλο, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο αντιτίθεται στην ιδεολογία του, καθώς ο ίδιος και οι συγκατηγορούμενοί του δήλωσαν στις απολογίες τους ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο.

«Δεν χρησιμοποιήσαμε βία και όπλα και δεν είχαμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε κατά των αστυνομικών. Δεν προβάλαμε αντίσταση κατά των αρχών. Δεν είμαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, δεν υπάρχουν αρχηγοί στην ιδεολογία μας» φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του, σύμφωνα με το Mega:

Επεισόδια στην Ευελπίδων

Νωρίτερα, όταν οι αστυνομικοί μετέφεραν τους προφυλακισθέντες από το κτίριο 9 στην έξοδο των δικαστηρίων για να μπουν στην κλούβα, ομάδα υποστηρικτών τους που βρίσκονταν από νωρίς στον χώρο ξέσπασε σε χειροκροτήματα και φωνές. Για λίγη ώρα επικράτησε πανδαιμόνιο στον προαύλιο χώρο και οι αστυνομικοί για να τους απωθήσουν προχώρησαν σε χρήση χημικών αλλά και κρότου λάμψης.

Η ατμόσφαιρα παρέμεινε αποπνικτική, με αρκετούς πολίτες και παρευρισκόμενους να εγκλωβίζονται προσωρινά μέσα στο κτίριο. Αφού αποχώρησε η κλούβα με τους προσωρινά κρατούμενους για τη ΓΑΔΑ, ηρέμησαν τα πνεύματα και οι συγκεντρωθέντες αποχώρησαν.

Το κατηγορητήριο

Οι οκτώ συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει πέντε κακουργήματα και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.

Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Ληστεία από κοινού και κατά συρροή.

Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, η οποία περιλαμβάνει πολεμικά τουφέκια και χειροβομβίδες.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι βαρύνονται με πλημμελήματα όπως βία κατά υπαλλήλων, παραποίηση πινακίδων κυκλοφορίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η ομάδα φέρεται να έχει διαπράξει συνολικά έντεκα ληστείες, ενώ η δράση τους τελούσε υπό παρακολούθηση από το 2025, μετά τη ληστεία στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει συστηματική δράση, κυρίως σε ληστείες τραπεζών, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022, και το πεδίο δράσης της δεν περιοριζόταν στην Αττική, αλλά επεκτεινόταν σε πολλές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.