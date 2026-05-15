Πειραιάς: Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον έβδομο όροφο πολυκατοικίας - Τι εξετάζουν οι αρχές

Τα αίτια της πτώσης της 24χρονης από πολυκατοικία στην Καλλίπολη του Πειραιά εξετάζουν οι Αρχές, ενώ έχει γίνει προσαγωγή του 50χρονου συντρόφου της.

Οι κάτοικοι στην Καλλίπολη του Πειραιά είναι συγκλονισμένοι από την είδηση πως η νεαρή κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας το απόγευμα της Παρασκευής (15/05/2026) και βρήκε τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να εντοπίζουν τη νεαρή, χωρίς τις αισθήσεις της.

Ακολούθησε η μεταφορά της στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Το ΕΚΑΒ ειδοποίησε ο 50χρονος σύντροφος της κοπέλας, ο οποίος βρίσκεται στην Ασφάλεια και δίνει κατάθεση για το τι έγινε και φτάσαμε σε αυτό το τραγικό περιστατικό, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυτοκτονία.

Οι αρχές έχουν προσαγάγει τον 50χρονο άνδρα, ο οποίος δίνει κατάθεση και θα εξεταστεί ώστε να φανεί αν υπάρχουν ίχνη πάλης.

Θα εξεταστεί και η άτυχη κοπέλα για το ίδιο πράγμα.

Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και κάνει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας καθώς και στο διαμέρισμα του ζευγαριού το οποίο βρίσκεται επί της οδού Καλλιρρόης.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην περιοχή.