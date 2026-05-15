Μέση Ανατολή - Σενάρια νέας πολεμικής σύγκρουσης: Το Ισραήλ σε κατάσταση ετοιμότητας απέναντι στο Ιράν

Η Μέση Ανατολή φαίνεται να βρίσκεται ξανά στο χείλος λίγο πριν μια νέα ανάφλεξη, καθώς το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο για άμεση επανέναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν.

Σύμφωνα όσα δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που μίλησε στο Channel 12, η Ιερουσαλήμ προετοιμάζεται για «ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες» νέων συγκρούσεων, με όλα να εξαρτώνται από την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

«Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά», τόνισε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Προετοιμαζόμαστε για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Θα γνωρίζουμε περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες».

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε το Ιράν, δηλώνοντας ότι αμερικανικά στρατεύματα θα εισβάλουν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Ισραηλινή επιδρομή κατά κορυφαίου στρατιωτικού ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα

Παράλληλα, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο τον ηγέτη της Χαμάς, Ιζζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, μετά από εντολή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν ο αλ-Χαντάντ σκοτώθηκε, ενώ η επιδρομή θεωρείται πιθανή παραβίαση της ισχύουσας εκεχειρίας.

Ιατρικό προσωπικό και αυτόπτες μάρτυρες στη Γάζα είπαν ότι αεροπορική επιδρομή είχε ως στόχο ένα διαμέρισμα στην περιοχή Ριμάλ της πόλης της Γάζας, κατά την οποία σύμφωνα με το Al Jazeera, σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι ο Χαντάντ είναι ένας από τους εγκεφάλους της 7ης Οκτωβρίου 2023, των επιθέσεων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος συγκαταλέγεται στα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα.

Ο Χαντάντ είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς που γίνεται στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής από τον Οκτώβριο, όταν συνήφθη συμφωνία με την υποστήριξη των ΗΠΑ για να σταματήσουν οι μάχες στη Γάζα.

Μια δεύτερη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή λίγο αργότερα είχε ως στόχο ένα όχημα σε κοντινό δρόμο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα από το δεύτερο πλήγμα.