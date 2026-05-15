Σφοδρή επίθεση Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας σε Κυρανάκη για τον Οδοντωτό - «Ζητάμε την παραίτησή σας»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κυρανάκη σχετικά με την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, με τη Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας να εξαπολύει σκληρή επίθεση, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση της δημόσιας ασφάλειας και ζητώντας ευθέως την παραίτησή του.

H ανακοίνωση

"Οι δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κυρανάκη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων προκαλούν εύλογη αγανάκτηση και σοβαρά ερωτήματα για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την έννοια της ασφάλειας στις δημόσιες μεταφορές.

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, με τεκμηριωμένο και απολύτως επιστημονικό τρόπο, αποδομεί πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί καθυστερήσεων και αποκαλύπτει ότι έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την ασφαλή και άμεση επαναλειτουργία της ιστορικής γραμμής. Μια πρόταση με σαφή τεχνικά βήματα, συστήματα παρακολούθησης, μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

Αντί η κυβέρνηση να ακούσει την επιστημονική κοινότητα και να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις, επιλέγει για ακόμη μία φορά τη μετάθεση ευθυνών, τη γραφειοκρατία και τις επικοινωνιακές διαρροές.

Και εδώ προκύπτει το μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα.

Αν μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών η απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών είναι ότι η γραμμή μπορεί να ανοίξει απλώς με μία υπογραφή του Δήμου Καλαβρύτων και των υποστελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών του, τότε μιλάμε για πρωτοφανή πολιτική αλητεία και επικίνδυνη υποβάθμιση κάθε έννοιας επιστημονικής ευθύνης και δημόσιας ασφάλειας.

Δεν είναι δυνατόν, μετά από όσα βίωσε η χώρα, να αντιμετωπίζονται τόσο κρίσιμα ζητήματα με λογικές «χαρτιών ευθύνης» και επικοινωνιακών τεχνασμάτων. Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα, τεχνική επάρκεια και θεσμική υπευθυνότητα. Όχι πρόχειρες λύσεις που θυμίζουν ακριβώς τη νοοτροπία που οδήγησε στα Τέμπη.

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας εκφράζει τη στήριξη της στους Δήμους Αιγιαλείας - Καλαβρύτων, στους φορείς που συμμετείχαν στην σημερινή κινητοποίηση αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα λειτουργίας του Οδοντωτού, στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και στους επιστήμονες που επιμένουν ότι η ασφάλεια δεν είναι πολιτικό παιχνίδι ούτε αντικείμενο μικροκομματικής διαχείρισης.

Κύριε Κυρανάκη, είστε επικίνδυνος και άσχετος.

Ζητάμε την άμεση παραίτησή σας".