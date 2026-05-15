Το Δημοτικό Σχολείο Ροϊτίκων ζωντανεύει μνήμες και ιστορία στη 2η Έκθεση Λαογραφικού Μουσείου

Μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία γεμάτη παράδοση, ιστορία και αναμνήσεις
Το Δημοτικό Σχολείο Ροϊτίκων ανοίγει ξανά τις πόρτες του Λαογραφικού του Μουσείου και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στη 2η Έκθεση Λαογραφικού Μουσείου, που θα πραγματοποιηθεί στην Πατρινή Παιδική Εξοχή στα Κάτω Ροΐτικα έως και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026.
Περισσότερα από 500 παραδοσιακά εκθέματα ζωντανεύουν εικόνες και μνήμες μιας άλλης εποχής, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα μοναδικό ταξίδι στην καθημερινή ζωή, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας.
Για το κοινό, το Λαογραφικό Μουσείο θα είναι επισκέψιμο:
Σάββατο 16/5/2026: 10:00 - 13:00 και 18:00 - 20:00
Κυριακή 17/5/2026: 10:00 - 13:00 και 18:00 - 20:00
