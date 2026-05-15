Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε 45ήμερη παράταση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε μια 45ήμερη παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας τους, μετά από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι συζητήσεις θα προωθήσουν μια διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, την πλήρη αναγνώριση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας η μία της άλλης, καθώς και την εγκαθίδρυση ουσιαστικής ασφάλειας κατά μήκος των κοινών συνόρων τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την εκεχειρία στις 16 Απριλίου, ωστόσο το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά από τότε.

Την Τετάρτη, το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν σκοτώσει 22 άτομα, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, σε όλη τη νότια χώρα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι θα «συνεδριάσει εκ νέου η πολιτική γραμμή των διαπραγματεύσεων» τον Ιούνιο.

«Επιπλέον, μια γραμμή ασφάλειας θα ξεκινήσει στο Πεντάγωνο στις 29 Μαΐου με στρατιωτικές αντιπροσωπείες και από τις δύο χώρες», πρόσθεσε ο Πίγκοτ.