Αγρίνιο: Οδηγός ΚΤΕΛ αντέδρασε άμεσα και έσωσε ανθρώπινη ζωή

Σκηνές συγκίνησης εκτυλίχθηκαν το περασμένο Σάββατο 9 Μαΐου στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν οδηγός του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας απέτρεψε την τελευταία στιγμή άνδρα που ήταν έτοιμος να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η αλλαγή βάρδιας που έμελλε να σώσει μια ανθρώπινη ζωή

Ο 36χρονος Χρήστος Γκόλφης βρισκόταν Αθήνα όταν ένας συνάδελφος τον κάλεσε να μεταβεί στην Κόρινθο και να παραλάβει τους επιβάτες λόγω μηχανικού προβλήματος στο δικό του λεωφορείο.

Ξεκίνησε λοιπόν, έφθασε στον σταθμό, έκανε την αντικατάσταση και παίρνοντας την αναστροφή για Αθήνα έπεσε πάνω σε κίνηση στον Ισθμό. Ρωτώντας τι έχει συμβεί του είπαν ότι ένας άνδρας είχε κρεμαστεί στην γέφυρα και φώναζε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει.

Πλησιάζοντας είδε τον άνδρα να έχει περάσει το προστατευτικό κιγκλίδωμα και να είναι έτοιμος να πέσει στο κενό.

Χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο, σταμάτησε το λεωφορείο. Κινήθηκε αιφνιδιαστικά και βρέθηκε πίσω από τον άνδρα. Με ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα, τον αιφνιδίασε από πίσω και κατάφερε να τον τραβήξει μακριά από το σημείο, σώζοντάς του τη ζωή.

Οι επιβάτες που παρακολουθούσαν παγωμένοι τις δραματικές στιγμές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ενώ αρκετοί δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους για την πράξη αυτοθυσίας και ανθρωπιάς του Αγρινιώτη οδηγού.

Όπως αφηγήθηκε στο agrinionews.gr, ο Χρήστος, κράτησε για πολύ ώρα τον άνδρα στα χέρια, χαϊδεύοντας το κεφάλι του και λέγοντας του λόγια παρηγοριάς.

«Θυμάμαι που μου έλεγε άσε με να πεθάνω, με κατέστρεψαν. Τον κοίταξα και του είπα ότι δεν σκέφτεται όλους αυτούς που θα αφήσει πίσω του. Αλλά ένιωθα ότι δεν με άκουγε».

«Όλα έγιναν για κάποιο λόγο»

Στα χρόνια που εργάζεται στο ΚΤΕΛ είναι η πρώτη φορά που του συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Σκέφτεται και θυμάται κάτι που είχε τύχει στον ίδιο:

«Πριν από χρόνια είχα ένα τροχαίο ατύχημα και με εγκατέλειψαν αυτοί που με χτύπησαν. Τότε με έσωσε ένας περαστικός. Όταν είδα τον άνθρωπο να κρέμεται ένιωθα ότι χρωστούσα να τον σώσω»

Συγκινημένη εμφανίστηκε και η σύζυγός του Αφροδίτη, η οποία μιλώντας για όσα συνέβησαν χαρακτήρισε τον άνδρα της «τον ήρωα των παιδιών μας. Έκανε αυτό που του είπε η καρδιά του. Δεν σκέφτηκε ούτε τον κίνδυνο ούτε τίποτα άλλο, μόνο να σώσει έναν άνθρωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης με πολλούς να κάνουν λόγο για μια πράξη αυταπάρνησης που υπενθυμίζει τη δύναμη της ανθρώπινης παρέμβασης την πιο κρίσιμη στιγμή.