Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος μετά τον θάνατο της δεύτερης 17χρονης

Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος κήρυξε ο ...

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Ο θάνατος και της δεύτερης κοπέλας, που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, οδήγησε τον Δήμο να ανακοινώσει την κήρυξη και νέου τριήμερου δημοτικού πένθους για την πόλη, έως και την Κυριακή (17/5).

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση «εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο και της έτερης 17χρονης συμπολίτισσάς μας».

Κατά τη διάρκεια του δημοτικού πένθους, οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτήρια του δήμου θα συνεχίζουν να κυματίζουν μεσίστιες, αναβάλλονται και πάλι όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του δήμου, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, όπως επίσης και όλες οι αθλητικές ομάδες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων.

Ειδήσεις Τώρα

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα- Πού θα δείτε εάν είστε δικαιούχος

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Προφυλακίστηκαν τα έξι από τα οκτώ μέλη της σπείρας

Εξετράπη τροχόσπιτο στην Ιόνια οδό- Τέσσερις τραυματίες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ηλιούπολη
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u0397\u03bb\u03b9\u03bf\u03cd\u03c0\u03bf\u03bb\u03b7"]
831236
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις