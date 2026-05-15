Reuters: Σενάριο «τεχνικής βλάβης» για το drone με εκρηκτικά στη Λευκάδα

Ελληνες επιθεωρητές που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα την περασμένη εβδομάδα παρέκκλινε από την πορεία του λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Το drone, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, ανακαλύφθηκε από ψαράδες στις ακτές της Λευκάδας στις 7 Μαΐου, προκαλώντας διπλωματική ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου. Η Ελλάδα εκτιμά ότι το drone είναι ουκρανικής προέλευσης, κάτι που το Κίεβο έχει επίσημα διαψεύσει.

Ελληνικές υπηρεσίες από τον τομέα των πληροφοριών και του στρατού αναλύουν το drone, το έχουν αποσυναρμολογήσει και χρησιμοποιούν μεθόδους «αντίστροφης μηχανικής» για να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τα μεταδεδομένα του drone για να διαπιστώσουν την αποστολή του και αν ξεκίνησε από πλοίο ή από την ακτή, ενδεχομένως από περιοχή τόσο μακρινή όσο η Λιβύη, στην άλλη πλευρά της Μεσογείου.

Πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι το drone πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του αφού έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής βλάβης.

«Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Το σκάφος αυτό μετέφερε εκρηκτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε αν ένα επιβατηγό πλοίο ή οποιοδήποτε άλλο σκάφος συγκρουόταν με αυτό το drone», δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Δένδιας, επιμένοντας ότι το drone είναι ουκρανικής προέλευσης.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι το drone δεν διήνυσε μεγάλη απόσταση, καθιστώντας λιγότερο πιθανό το να απέπλευσε από τη Λιβύη, ανέφερε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Αλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι τα επίπεδα καυσίμων αποτελούν βασικό παράγοντα στην αξιολόγηση, αλλά αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η τεχνική ανάλυση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με μόνο ορισμένα κρυπτογραφημένα δεδομένα να μην έχουν ακόμη αποκωδικοποιηθεί, πρόσθεσε η πηγή.