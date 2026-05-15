Στη Γάζα, δεκάδες ζευγάρια παντρεύτηκαν ανάμεσα στα συντρίμμια

Ανάμεσα σε σκηνές και κατεστραμμένα έπιπλα, στους δρόμους της Πόλης της Γάζας, περνούν δεκάδες νεόνυμφα ζευγάρια: άνδρες με σκούρα κοστούμια, δίπλα στις νύφες, ντυμένες στα λευκά, που κρατούν μπουκέτα με κόκκινα τριαντάφυλλα.

Η χαρά είναι έκδηλη στα πρόσωπα τους, σε αυτήν την τελετή του ομαδικού γάμου, που οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την τουρκική φιλανθρωπική οργάνωση IHH, για ζευγάρια που ανέβαλαν κατ’ επανάληψη την ένωσή τους, λόγω του πολέμου και του εκτοπισμού.

Ο Άλι Μόσμπεχ αφηγήθηκε πώς δέχτηκε το τηλεφώνημα που του ανακοίνωνε ότι ήταν μεταξύ των 50 νέων ανδρών που επελέγησαν. «Καθόμουν στη σκηνή μου όταν χτύπησε το τηλέφωνο (…) Δεν το πίστευα. Είμαι ακόμη σοκαρισμένος. Δεν το πιστεύω ότι επιτέλους παντρεύομαι», παραδέχτηκε στην αρχή της τελετής.

Από τα μεγάφωνα, σε μια πλατεία της πόλης, ακούγονται παραδοσιακά τραγούδια. Τα ζευγάρια περπατούν σε μια ξύλινη εξέδρα, ανάμεσα στους σκελετούς κτιρίων, κατεστραμμένων από τα ισραηλινά πλήγματα. Οι βομβαρδισμοί, στα δύο χρόνια του πολέμου, ισοπέδωσαν ένα μεγάλο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, παρακολουθούν το «θέαμα», χειροκροτούν ένα συγκρότημα που χορεύει παραδοσιακούς χορούς ενώ οι γυναίκες βγάζουν αλαλαγμούς χαράς.

Τα ζευγάρια φορούν στο λαιμό τους την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, διακοσμημένη με το λογότυπο της τουρκικής οργάνωσης.