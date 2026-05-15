Τραμπ προς Ταιβάν: Μην κηρύξετε ανεξαρτησία και πείτε σας στηρίζουν οι ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο.
«Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ταϊβάν, σύμφωνα με ένα απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News.
«Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ».
Παράλληλα πρόσθεσε ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.
