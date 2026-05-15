«NATO Tiger Meet 2026» - Μαχητικά πάνω από τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου - Εντυπωσιακές εικόνες

Εντυπωσιακές διελεύσεις αεροσκαφών στο πλαίσιο της άσκησης NATO Tiger Meet 2026, με τα μαχητικά να χαρίζουν μοναδικό θέαμα πάνω από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Τα εντυπωσιακά F-16, Gripen, EF2000 και Phantom χάρισαν μοναδικές εικόνες, με φόντο το εμβληματικό πέρασμα της γέφυρας, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τη δυναμική της μεγάλης πολυεθνικής άσκησης που φιλοξενήθηκε στην Αεροπορική Βάση Αράξου.