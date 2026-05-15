Ο βραβευμένος με Oscar σκηνοθέτης Μπάρι Τζένκινς έρχεται για μια ειδική βραδιά στο Cine Paris

Το Cinobo και το Cine Paris, το καλύτερο θερινό σινεμά στον κόσμο σύμφωνα με την επίσημη λίστα του περιοδικού Time Out, συνεργάζονται για άλλη μια χρονιά με τα Panathēnea Festival που θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις 27, 28 και 29 Μαΐου 2026.

Στο πλαίσιο των δράσεων της διεθνούς διοργάνωσης, το ιστορικό Cine Paris στην Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα, θα φιλοξενήσει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας "Our Hero, Balthazar" του σκηνοθέτη & παραγωγού Όσκαρ Μπόισον-Oscar Boyson (παραγωγός των αδελφών Safdie & Noah Baumbach).

Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 19:30 με pre-drinks στο ηλιοβασίλεμα, ενώ στη συνέχεια, πριν την προβολή της ταινίας, θα γίνει συζήτηση μεταξύ του δημιουργού και του βραβευμένου με Oscar σκηνοθέτη για το φιλμ "Moonlight" το 2017, Μπάρι Τζένκινς. Οι δύο σημαντικοί δημιουργοί του παγκόσμιου σινεμά θα συνομιλήσουν για τον διπλό ρόλο του σκηνοθέτη και παραγωγού.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και η ταινία θα προβληθεί με αγγλικούς υπότιτλους.

Λίγα λόγια για την ταινία

Το Our Hero, Balthazar είναι ένα σκοτεινά κωμικό και προκλητικό θρίλερ που εκτυλίσσεται στο εκρηκτικό σημείο συνάντησης του πλούτου, της επιτελεστικότητας, του τραύματος και της εποχής των social media. Όταν ένας προνομιούχος αλλά συναισθηματικά ανώριμος έφηβος από το Μανχάταν εμπλέκεται στην υπόθεση μιας πιθανής σχολικής επίθεσης στο Τέξας, αυτό που ξεκινά ως μια άστοχη προσπάθεια διαδικτυακού ηρωισμού μετατρέπεται σταδιακά σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο — και βαθιά αποκαλυπτικό.

Ο Μπαλτάζαρ είναι ένας έφηβος χαμένος μέσα στην επιμελώς κατασκευασμένη ψευδαίσθηση της ψηφιακής ζωής. Απεγνωσμένος να τον προσέξουν και να νιώσει κάτι αληθινό, αρπάζεται από μια ανησυχητική συνομιλία μέσω DM με έναν πιθανό μαζικό δολοφόνο, βλέποντάς τη ως την ευκαιρία του να κάνει τη διαφορά — ή έστω να προκαλέσει αντίκτυπο. Ταξιδεύει στο Τέξας, πεπεισμένος πως μόνο εκείνος μπορεί να αποτρέψει μια τραγωδία, για να βρεθεί τελικά μπλεγμένος με τον Σόλομον, έναν ασταθή και αινιγματικό νεαρό άνδρα, του οποίου η διαδικτυακή περσόνα ίσως να μην ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα.

Το "Our Hero, Balthazar" είναι μια αμερικανικής παραγωγής 2025 δραμεντί του 2025 που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Oscar Boyson. Παίζουν οι Τζέιντεν Λίμπερερ, Άσα Μπάτερφιλντ, Νόα Σεντίνεο.

Λίγα λόγια για τα Panathēnea

Τα Panathēnea είναι μια διεθνής, μη κερδοσκοπική πλατφόρμα καινοτομίας με έδρα την Αθήνα, που γεννήθηκε για να αποτελέσει το σημείο τομής ανάμεσα στην τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό. Μακριά από τη λογική ενός τυπικού συνεδρίου, τα Panathēnea λειτουργούν ως ένας ζωντανός πυρήνας όπου το παγκόσμιο επενδυτικό κεφάλαιο συναντά τη δημιουργική ευφυΐα, με στόχο τη γέννηση ιδεών και συνεργασιών που διαμορφώνουν το μέλλον. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από μια ομάδα πέντε Ελλήνων φοιτητών και νέων αποφοίτων, με τη σύμπραξη του Lars Rasmussen και της Ελομίδας Βισβίκη, αντλώντας έμπνευση από τα πιο επιδραστικά κινήματα καινοτομίας της Ευρώπης.

Στα Panathēnea, η τεχνολογική πρωτοπορία αποκτά πολιτισμικό βάθος, μετατρέποντας την Αθήνα σε έναν παγκόσμιο προορισμό για όσους δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις συνδιαμορφώνουν. Φέτος, το φεστιβάλ εντάσσει τις τέχνες με ομιλίες, εργαστήρια και δρώμενα αφιερωμένα στον κινηματογράφο και την μουσική.

*Το Cine Paris βρίσκεται στην ταράτσα του χαρακτηρισμένου ως νεότερου μνημείου κτιρίου του Stelios Philanthropic Foundation της οδού Κυδαθηναίων 22, που διαθέτει μία από τις ωραιότερες θέες της Αθήνας. Το Cinobo ανέλαβε την επαναλειτουργία του ιστορικού θερινού σινεμά, και τον Μάιο του 2024 παρέδωσε το Cine Paris πλήρως ανακαινισμένο, αναβαθμισμένο και πλέον μερικώς προσβάσιμο σε άτομα με κινητική αναπηρία.

Στόχος της ομάδας του Cinobo ήταν να παραμείνει πιστή στην παράδοση και το ύφος των κλασικών χαρακτηριστικών καλοκαιρινών κινηματογράφων που αποτελούν σήμα κατατεθέν της Αθήνας. Το brand και design επιμελήθηκε το MB STUDIO του Μίλτου Μπότη, την αρχιτεκτονική πρόταση το γραφείο SpatialArchitecture + Design των Βασιλίνα Καούρη και Μάρω Κρούσκα και τη μελέτη φωτισμού ο Γιώργος Τέλλος και η εταιρία του Lighting Art.

Το σινεμά εξοπλίστηκε με σύγχρονη μηχανή προβολής υψηλών προδιαγραφών,περιμετρικά ηχεία για Dolby 7.1 ήχο, καθώς και με νέα οθόνη για τις βέλτιστες συνθήκες προβολής, με τον σχεδιασμό και την υποστήριξη του Χρήστου Γαρταγάνη. Τις φυτεύσεις και την επιμέλεια του πρασίνου έκανε η εταιρεία Λιανάκης Horticulture.

