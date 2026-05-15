Σοκ στον Πειραιά: 25χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία είναι υπό διερεύνηση
Σοκ στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην Καλλίπολη μετά από πτώση 25χρονης από τον έβδομο όροφο πολυκατοικίας στον ακάλυπτο το απόγευμα της Παρασκευής (15/05/2026).
Το τραγικό περιστατικό έγινε περίπου στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής με τη νεαρή κοπέλα μετά την πτώση από την πολυκατοικία να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο «Τζάνειο» του Πειραιά όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία, ενώ στο σημείο που έπεσε το κορίτσι, στην οδό Καλλιρρόης έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.
