Σοκ στον Πειραιά: 25χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας

Σοκ στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην Καλλίπολη μετά από πτώση 25χρονης από τον έβδομο όροφο πολυκατοικίας στον ακάλυπτο το απόγευμα της Παρασκευής (15/05/2026).

Το τραγικό περιστατικό έγινε περίπου στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής με τη νεαρή κοπέλα μετά την πτώση από την πολυκατοικία να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο «Τζάνειο» του Πειραιά όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία, ενώ στο σημείο που έπεσε το κορίτσι, στην οδό Καλλιρρόης έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.