Πάτρα-Πολύεδρο: Το πρόγραμμα της εβδομάδας 18-24 Μαΐου 2026

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της εβδομάδας 18-24 Μαΐου 2026 στο Πολύεδρο στην Κανακάρη 147 στην Πάτρα.

Συνεχίζεται η έκθεση «Έαρ, για μια άνοιξη στην πόλη, III», Ομαδική εικαστική έκθεση.

Επίσης συνεχίζεται η Έκθεση Φωτογραφίας «Beyond Borders/Πέρα από τα σύνορα» της Liu Gaoli, Κινέζας ανθρωπολόγου και μουσειολόγου.

Την Δευτέρα 18-5 στις 20.00 Παρουσίαση Μουσικοθεατρικής Παράστασης «πάντ΄ ανοιχτά πάντ’ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου» από την Θεατρική ομάδα ‘’από κοινού’’ της Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας σε σύμπραξη με την χορωδία Amabile και ορχήστρα μαθητών και εκπαιδευτικών Μουσικού Σχολείου Πάτρας, με αφορμή τον εορτασμό 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου.

Θα μιλήσουν, οι ποιήτριες-εκπαιδευτικοί Μαρία Δαλαμήτρου και Ελένη Σιγαλού, ο σκηνοθέτης της παράστασης, Φώτης Λάζαρης και ο Διευθυντής του Μουσικού σχολείου Πατρών και συνθέτης της μουσικής της παράστασης, Τάσος Καραγιάννης. Η παρουσίαση θα πλαισιωθεί από ζωντανά μουσικά στιγμιότυπα της παράστασης από μέλη της ορχήστρας και της χορωδίας μας.

Οργάνωση Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Την Τρίτη 19-5 στις 20.00 «Λόγος & Αλγόριθμος, Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη & το μέλλον».

Στην τέταρτη συνάντηση, με θέμα «Κοινωνικά Δίκτυα και Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνολογία, επιθυμία και ανθρώπινη εμπειρία», ο Σωτήρης Νικολετσέας, Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος, συνομιλεί με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, Υποψήφιο Διδάκτορα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την Τετάρτη 20-5 στις 19.30 Παρουσίαση του βιβλίου «Χαμηλοί τόνοι» της Φούλας Χατζιδάκη, εκδόσεις Σοκόλη.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Γιάννης Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών,

Έλενα Αλεξανδράκη, υπ. Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, μελετήτρια και επιμελήτρια του βιβλίου. Αποσπάσματα από τα διηγήματα θα διαβάσει ο Φάνης Δίπλας, ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Το Σάββατο 23-5 στις 10.30 π.μ. με 12.30 το μεσημέρι, Εκπαιδευτική δράση για παιδιά «Φύτεψε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει!».

Σάββατο 23-5 στις 19.00 Συναυλία Κιθαριστικής Ορχήστρας

Σε συνεργασία με το Ωδείο Μότσαρτ. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ορχήστρας - Διδασκαλία: Γιώργος Παπαδόπουλος

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Κυριακή 24-5-2026 στις 11 το πρωί Παιδική θεατρική παράσταση «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-ψάρια χτυπούν συναγερμό» από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων.

Κείμενα: Άννα Δενδρινού, Πάνος Ζάχαρης, Αργύρης Χιόνης, Βασίλης Γιαννακόπουλος, Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου.

Διασκευή-Δραματοποίηση-Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου.

Επιμέλεια & Κατασκευή κουστουμιών: Δημήτρης Ράπτης.