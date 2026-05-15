Παιδική χαρά Τριών Ναυάρχων: Απορία και αγωνία από γονείς για σωλήνα- ΦΩΤΟ

Η παιδική χαρά είναι γεμάτη παιδιά
Έντονη ανησυχία στην παιδική χαρά του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων, στο επάνω μέρος, όπου γονείς που βρέθηκαν εκεί εντόπισαν κάτι ανησυχητικό.
Ένα αντικείμενο έχει βγει στην επιφάνεια του εδάφους, μέσα σε προστατευτικό σωλήνα, και φαίνεται να οδηγεί σε φωτιστικό σώμα του χώρου.
Το γεγονός προκάλεσε αμέσως απορία και αγωνία, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η παιδική χαρά είναι γεμάτη παιδιά. Γονείς που απευθύνθηκαν στο thebest εκφράζουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να κρύβει κινδύνους, ζητώντας άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
