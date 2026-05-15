Η Ε' Διαδικτυακή Επιστημονική Συνάντηση του ΕΑΤΤ: αφιερωμένη στο έργο του ποιητή Γιώργη Παυλόπουλου

Το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου (ΕΑΤΤ) του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνει την Ε’ Επιστημονική Συνάντηση, που τη φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στο έργο του Ηλείου ποιητή Γιώργη Παυλόπουλου, το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου του οποίου φιλοξενείται στο Εργαστήριο.

Το αρχείο του Γιώργη Παυλόπουλου παραχωρήθηκε στο ΕΑΤΤ το 2023 από τον γιο του, Χάρη Παυλόπουλο, μαζί με την προσωπική του βιβλιοθήκη, περίπου 3.000 τόμων. Στο ΕΑΤΤ έχει ήδη ξεκινήσει η αναλυτική καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των τεκμηρίων του αρχείου, ενώ τα βιβλία έχουν ενταχθεί στην πτέρυγα των δωρεών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, το πρωτογενές υλικό του αρχείου αποτελεί αντικείμενο μελέτης και άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, αλλά και θέμα διπλωματικών εργασιών.

Στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου μπορείτε να βρείτε αναλυτικό εργοβιογραφικό σημείωμα του σημαντικού αυτού ποιητή της Α’ Μεταπολεμικής Γενιάς, μεταφράσεις των ποιημάτων του σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, συνδέσεις με σχετικό υλικό άλλων αποθετηρίων, πολυμεσικά αρχεία (ηχογραφήσεις, μελοποιήσεις, παρτιτούρες), αλλά και ενδεικτικά ψηφιοποιημένα

τεκμήρια: https://eatt.philology.upatras.gr/archives/archeio-giorgi-pavlopoulou/

Τοι συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 (ώρες: 10.00 έως 20.30 με μεσημεριανή διακοπή), περιλαμβάνει 18 εισηγήσεις από φιλολόγους και κριτικούς λογοτεχνίας από την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες θα αναπτυχθούν σε τέσσερις συνεδρίες, με κεντρικούς άξονες την ποιητική του Γ. Παυλόπουλου, ζητήματα πρόσληψης και διακαλλιτεχνικότητας, την ειδολογική ταυτότητα του έργου του και τα λογοτεχνικά δίκτυα όπου συμμετείχε.

Μπορείτε να δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες: https://eatt.philology.upatras.gr/conferences/

Σύνδεσμος διαδικτυακής παρακολούθησης:

https://upatras-gr.zoom.us/j/ 97487811586?pwd= puU4xNIWe6pitPMVg4P4GtabwR2Y9F .1

Meeting ID: 974 8781 1586

Passcode: 044596

*Ο Γιώργης Παυλόπουλος είχε γεννηθεί στον Πύργο Ηλείας, στις 22 Ιουνίου 1924 και έφυγε από τη ζωή στις 26 Νοεμβρίου 2008. Υπήρξε σημαντικός ποιητής της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς.