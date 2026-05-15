Η ομιλία Μητσοτάκη στην έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ- LIVE

Το συνέδριο φέρει τον τίτλο «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και θέτει ως προτεραιότητα τη στρατηγική προετοιμασία για την επόμενη εκλογική μάχη, επιδιώκοντας την προοπτική τρίτης θητείας για την κυβέρνηση.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος και αυτή την ώρα μιλά ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας πως η στάση των συνέδρων είναι «η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους και η πιο τρανή απόδειξη του παλμού αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κων. Καραμανλή για να υπηρετεί την πατρίδα».

«Είμαι πάντα δίπλα σας στην πρώτη γραμμή, εσείς μου δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές συναντιόμαστε σήμερα για να απαντήσουμε σε ένα κομβικό ερώτημα: γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Αλλά πρώτα να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε -τις επιτυχίες, αλλά και τα λάθη μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε με θάρρος τα λάθη μας. Η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας έναν απολογισμό των πεπραγμένων της διακυβέρνησής του.

Για την οικονομική κρίση

«Αξίζει τον κόπο, δεν ήταν τόσο μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε, να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες οι οποίες μας πολιορκούσαν τότε, 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους, ατελείωτα λουκέτα σε μαγαζιά και σε σπίτια. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Τότε η ανεργία ήταν στο 25%. Νέοι άνθρωποι ξενιτεύονταν, αφήνοντας πίσω γονείς που πάλευαν να επιβιώσουν, μετά τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Σε έναν τόπο τυλιγμένο στο γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης. Και με το βλέμμα της κοινωνίας χαμηλό και ταπεινωμένο.

Ελεγα τότε, το 2016, ότι αξίζει στην Ελλάδα μας, μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απόθεση των νέων της. Να γίνει μια χώρα ποιοτικής εργασίας και ευκαιριών για όλους τους πολίτες της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Θα μπορούσαν άραγε όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε τότε, πριν από 10 χρόνια, να γίνουν πραγματικότητα; Σε αυτό το στοίχημα, απαντήσαμε με τα λόγια του John Fitzgerald Kennedy: “Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο”. Και σήμερα είμαι εδώ για να θυμίσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή που, μέσα από πολλές ελπίδες, μέσα από πολλές δυσκολίες, έφερε και πάλι την ελπίδα και το χαμόγελο στις Ελληνίδες και στους Ελληνες.

Κυρίως όμως, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αναντίρρητα υπάρχουν, μας προσέφερε ένα άυλο προνόμιο να νιώθουμε επιτέλους υπερήφανοι, κάτι για το οποίο η συμβολή αυτής της παράταξης υπήρξε καθοριστική. Γιατί πράγματι, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, ο Υπουργός Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup. Ποιος θα το περίμενε πριν από κάποια χρόνια; Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%, δημιουργήθηκαν παραπάνω από 600.000 θέσεις εργασίας. Καταργήθηκαν συνολικά 83 φόροι. Ο κατώτατος μισθός πήγε από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ. Και θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, όπως έχουμε δεσμευτεί το 2027. Ο μέσος μισθός, προσέξτε, είναι ήδη στα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Ενώ στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και οι μόνιμες αυξήσεις. Παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευθεί, η μεσαία τάξη και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς τελεστές».

«Λυπάμαι και θυμώνω, βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρ’ όλο που ανεβαίνει -ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμένουν σταθερές κι όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί»

«Στο πέρασμα του χρόνου μεταβλήθηκε η εικόνα της χώρας και του κόμματος. Αυτό δεν έγινε εύκολα καθώς μεσολάβησαν πρωτόγνωρες κρίσεις, από τις μεταναστευτικές εισβολές στον Εβρο μέχρι την πανδημία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή έκρηξη, ο παγκόσμιος πληθωρισμός και πιο πρόσφατα η μάχη των δασμών, η σύρραξη στο Ιράν. Αλλαξε συνεπώς ο κόσμος μέσα από συνεχείς ανατροπές που κάνουν το μέλλον ρευστό.

Οι πόλεμοι φέρνουν ακρίβεια. Η ακρίβεια μεταφράζεται σε κόστος για τις επιχειρήσεις, σε άγχος για τα νοικοκυριά, όχι μόνο στην πατρίδα μας. Ολες οι χώρες του κόσμου αντιμετωπίζουν σήμερα τα ίδια προβλήματα. Είναι μία αλυσίδα αβεβαιότητας, ζούμε σε ταραγμένους καιρούς που αναδεικνύουν την σταθερότητα σε πρώτη αναγκαιότητα για κάθε κράτος».

Αναφερόμενος στις έρευνες για τον υποθαλάσσιο πλούτο της Ελλάδας, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως 40 χρόνια μετά τις πρώτες γεωτρήσεις που έγιναν επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, θα ξεκινήσουν εκ νέου εργασίες από ερευνητικά γεωτρύπανα.

Αιχμές για τη διακυβέρνηση Τσίπρα

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «τα σημερινά πλεονάσματα τα έφερε η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ενώ τα πλεονάσματα μιας άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα γιατί προέρχονταν από φοροεπιδρομές. Και δεν νομίζω να έχει ξεχάσει η ελληνική μεσαία τάξη τι τράβηξε και τι πλήρωσε μεταξύ του 2015 και του 2019».

Αφήνοντας σαφείς αιχμές ο πρωθυπουργός σχολίασε: «Ηταν αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν, εντυπωσιακή η ειλικρίνειά τους, ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες».

Για τις επόμενες εκλογές

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως η Νέα Δημοκρατία αξίζει τη ψήφο των πολιτών στις επόμενες εκλογές επειδή «κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί η χώρα ανέκτησε τη χαμένη της αξιοπιστία. Γιατί μείναμε συνεπείς σε αυτά που είπα ότι θα κάνουμε. Εχοντας γνώση των κινδύνων Γιατί μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.

Είμαστε η μόνη, η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Σκεφτείτε λίγο και συγκρίνετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μετά από εφτά χρόνια, παρά τη φθορά, παρά τη γκρίνια, παρά τα προβλήματα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται του δεύτερου κόμματος με υπερδιπλάσιο ποσοστό – αν αυτή δεν είναι πολιτική ανθεκτικότητα, αναρωτιέμαι τι είναι».