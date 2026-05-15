Δίκη για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομόνοια: Αρνήθηκαν την κατηγορία οι τρεις αστυνομικοί

Αρνήθηκαν ότι κακοποίησαν σεξουαλικά την 19χρονη καταγγέλλουσα οι τρεις αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον βιασμό της μέσα στο αστυνομικό τμήμα που υπηρετούσαν στην Ομόνοια.

Η σεξουαλική πράξη έγινε μέσα στο ΑΤ Ομονοίας με τη συναίνεση της κοπέλας, όπως υποστήριξαν και οι τρεις αστυνομικοί που κατηγορούνται για βιασμό, αρνούμενοι ότι κακοποίησαν σεξουαλικά τη νεαρή κοπέλα. «Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω δεν θα το είχα κάνει», είπε ο πρώτος κατηγορούμενος που χαρακτήρισε την πράξη του λανθασμένη αλλά επέμεινε στη συναινετική ερωτική πράξη, γράφει το newsit.gr.

«Είναι κάτι που δεν τιμά ούτε εμένα, ούτε την υπηρεσία μου, ούτε την οικογένειά μου. Το παραδέχτηκα από τη πρώτη στιγμή ότι ήταν λάθος η συναινετική πράξη να γίνει εν ώρα υπηρεσίας στο Αστυνομικό Τμήμα», είπε ένστολος απολογούμενος.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό, αλλά και την καταγγελία της 19χρονης, η νεαρή το 2022 προσέγγισε τους αστυνομικούς κατά την περιπολία τους στο Θησείο, επικαλούμενη καταγγελία για την εργασία της. Ακολούθως αντάλλαξε με τους αστυνομικούς διευθύνσεις στο Instagram και τηλέφωνα και αργότερα η ίδια τους περίμενε στο ΑΤ Ομόνοιας.

«Στο Τμήμα όταν φτάσαμε μας ζήτησε να τη συνοδεύουμε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Περιμέναμε το ασανσέρ για να την πάμε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Εκεί μας είπε ότι έχει μετανιώσει και δεν ήθελε να κάνει την καταγγελία. Μας ρώτησε τι είναι το δωμάτιο απέναντι. Της είπαμε ότι είναι τα αποδυτήρια. Εκεί μας είπε ότι της αρέσουν ερωτικά οι ένστολοι, ότι είναι ανοιχτή σε νέες εμπειρίες και ότι όλο αυτό ήταν μια πρόφαση για να μας προσεγγίσει», υποστήριξε ο

Ερωτηθείς γιατί δεν την απέτρεψε ο αστυνομικός, ο ίδιος δήλωσε κολακευμένος και παραδέχτηκε το λάθος του.

Ο δεύτερος αστυνομικός κατηγορείται και για το βιασμό αλλά και για την παράνομη καταγραφή της πράξης, καθώς αποδείχτηκε ότι κατέγραφε με κάμερα που είχε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

«Ήταν ένα από τα μεγαλύτερά μου λάθη. Με προσέγγισε και μου είπε να μην αγχώνομαι και πως της αρέσω και πως δεν ήθελε να κάνει κάτι με τον άλλον αλλά με μένα. Ήταν λάθος, αν και συναινετικό…

Δεν την πίεσα, δεν ένιωσα καμία απώθηση, δεν κατάλαβα κάποια αντίσταση, αλλιώς δεν θα προχωρούσα. Ήταν λάθος που το έκανα εν ώρα υπηρεσίας, αλλά δεν έδειξε ότι δεν ήθελε. Η κάμερα κατέγραψε, αλλά όχι εσκεμμένα. Δεν ήξερα ότι κατέγραφε, μπορεί από λάθος να πατηθεί το κουμπί εγγραφής. Ήταν πάνω στο αλεξίσφαιρο, όπως το είχα κρεμάσει», είπε μεταξύ άλλων ο ένστολος κατηγορούμενος.

Τελευταίος απολογήθηκε ο τότε επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, που κατηγορείται για συνέργεια στο βιασμό. Δήλωσε ότι δε γνωρίζει τι συνέβη στα αποδυτήρια μεταξύ των δύο αστυνομικών και της κοπέλας και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους συναδέλφους του.

«Είναι κάτι το οποίο καταδικάσαμε όλοι μας από την πρώτη στιγμή. Είμαι πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά. Εγώ ούτε instagram αντάλλαξα ούτε άλλα στοιχεία με την 19χρονη ούτε ήθελα επικοινωνία. Τους είχα τυφλή εμπιστοσύνη… Δεν περίμενα να το κάνουν αυτό, ήξερα ότι ήταν σε σχέσεις, ήταν σε υπηρεσία… Ήξεραν ότι εάν είχα καταλάβει κάτι θα τους συνελάμβανα και τους τρεις. Δεν ξέρω αν ο ένας παρέσυρε τον άλλον, αν τους παρέσυρε η 19χρονη, δεν ξέρω…», υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου με την εισαγγελική πρόταση.