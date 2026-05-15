RED Day 2026- Keller Williams West: Δώσαμε χρώμα και χαμόγελα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων!

Στην Keller Williams West, η δεύτερη Πέμπτη του Μαΐου δεν είναι μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα. Είναι η RED Day, η παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού της Keller Williams, κατά την οποία τα γραφεία μας σε όλο τον κόσμο αναστέλλουν τη λειτουργία τους για να προσφέρουν ουσιαστικό έργο στις τοπικές κοινωνίες.

Για το 2026, η ομάδα της KW West επέλεξε να στρέψει την προσοχή και την ενέργειά της στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, με στόχο τη βελτίωση και τον εξωραϊσμό του προαύλειου χώρου του νοσοκομείου.

Με ομαδικό πνεύμα και διάθεση προσφοράς, οι συνεργάτες και το προσωπικό της KW West βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, αναλαμβάνοντας εργασίες που στόχο είχαν να ομορφύνουν τον περιβάλλοντα χώρο του Ιδρύματος. Η παρέμβαση επικεντρώθηκε στον καλλωπισμό των εξωτερικών χώρων, δημιουργώντας μια πιο ευχάριστη και αισιόδοξη ατμόσφαιρα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η επιτυχία της φετινής RED Day βασίστηκε στην εξαιρετική συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου και την πολύτιμη στήριξη τοπικών φορέων και επιχειρήσεων.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην Διοίκηση του Νοσοκομείου και ιδιαιτέρως στην Διοικήτρια κ. Ασπασία Ρηγοπούλου, για την υποδοχή και την εμπιστοσύνη καθώς επίσης και σε όλους όσους συνέβαλαν και στήριξαν την δράση μας:

- Την Κοινωφελή Επιχείρηση «Πατρινό Καρναβάλι», για την προσφορά μιας φιγούρας σκίουρου που κοσμεί πλέον το κηπάριο της υποδοχής.

- Το κατάστημα χρωμάτων του κ. Γεώργιου Μπάκα, για την ευγενική χορηγία όλων των απαραίτητων υλικών.

- Την εταιρεία Agrosiv - Φυτώριο (Πάτρα), για την συμβολή της στην ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου.

Για την Keller Williams West, είναι πολύ σημαντικό το θετικό αποτύπωμα που μένει στην τοπική κοινωνία. Η RED Day παραμένει ο κεντρικός πυλώνας της κουλτούρας μας, υπενθυμίζοντας σε όλους μας τη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής υπευθυνότητας.