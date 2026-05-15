Δήμος Πατρέων: 78 χρόνια από την Νάκμπα

Ο Δήμος Πατρέων αναφέρεται σε ανακοίνωση του στα 78 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος, από τη «Νάκμπα», από την ολοκληρωτική καταστροφή της Παλαιστίνης από το Ισραήλ το 1948 με 15.000 παλαιστίνιους νεκρούς και 950.000 εκτοπισμένους.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

"Ο βίαιος ξεριζωμός του παλαιστινιακού λαού από τη γη του, τα σπίτια του, τα χωριά του, την ίδια του την πατρίδα συνεχίζεται. Η ιστορία της Παλαιστίνης είναι ιστορία κατοχής, προσφυγιάς, εποικισμών, φυλακίσεων, δολοφονιών, αποκλεισμών, αλλά και αδιάκοπου αγώνα του ηρωικού της λαού.

Το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, συνεχίζει τη γενοκτονία, ενώ στη Γάζα συνεχίζεται το σχέδιο μετατροπής της σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ – Ισραήλ, τσακίζοντας κάθε δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του πατρίδα.

Είναι καταδικαστέες όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, που δεν έβαλαν σε εφαρμογή το ομόφωνο ψήφισμα της Ελληνικής Βουλής του Δεκέμβρη του 2015, για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζει στον δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει ενεργά στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και μετατρέπει τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων,

Στεκόμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, με τους λαούς που παλεύουν ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με τον παλαιστινιακό λαό που παλεύει και αγωνίζεται να αποκτήσει ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα.

Απαιτούμε να εφαρμοστεί εδώ και τώρα η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του Δεκέμβρη του 2015 και να προχωρήσει η κυβέρνηση στην επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.

Να τερματιστεί τώρα η ισραηλινή κατοχή και να αποσυρθούν οι κατοχικές δυνάμεις από τη Λωρίδα της Γάζας και όλα τα παλαιστινιακά εδάφη

Να δημιουργηθεί ενιαίο ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα πριν τον Ιούνη του 1967.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!"