Από το χωράφι στο ράφι η ακρίβεια στα τρόφιμα: Έρχονται νέες αυξήσεις στις τιμές

Νέο σήμα για την ακρίβεια στα τρόφιμα δίνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, καθώς οι αυξήσεις ξεκινούν πολύ νωρίτερα από το ράφι του καταναλωτή, δηλαδή από το χωράφι και από τις πρώτες συναλλαγές του Έλληνα παραγωγού.

Η επίμονη ακρίβεια στα αγαθά, και ειδικά στα τρόφιμα, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα μέτωπα για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η πορεία των τιμών εξαρτάται από ολόκληρη την αλυσίδα κόστους που προηγείται και η οποία βρίσκεται σε κρίση εξαιτίας των γεωπολιτικών αναταραχών. Ακόμη και όταν ο γενικός πληθωρισμός δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης ή όταν ορισμένες τιμές μειώνονται από μήνα σε μήνα, οι πιέσεις στην παραγωγή μπορούν να κρατήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών εκροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία, δηλαδή οι τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί για τα προϊόντα τους χωρίς τις επιδοτήσεις, αυξήθηκε τον Μάρτιο κατά 8% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη φυτική παραγωγή, όπου οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 9,2%, με βασικό οδηγό την ομάδα των λαχανικών και κηπευτικών, αλλά και από τη ζωική παραγωγή, όπου η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5,4%.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης τιμών εισροών, δηλαδή το κόστος που πληρώνουν οι παραγωγοί για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν στην παραγωγή, αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στα αναλώσιμα μέσα παραγωγής, τα οποία αυξήθηκαν κατά 5,6%, ενώ ο σχηματισμός παγίου κεφαλαίου κινήθηκε ηπιότερα, με αύξηση 1,2%.

Σύμφωνα με το newsit.gr η πίεση αυτή συνδέεται πλέον και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καθώς η σύγκρουση περνά στην αγροτική αλυσίδα μέσα από την ενέργεια, τα λιπάσματα και τις μεταφορές. Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει αύξηση 24% στις τιμές ενέργειας το 2026 και 31% στα λιπάσματα, με την ουρία να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 60%, λόγω των αναταράξεων που προκαλεί ο πόλεμος στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο ή στο φυσικό αέριο, αλλά περνά στο χωράφι, στη μεταποίηση και στη διανομή.

Την ίδια ώρα, ο FAO κατέγραψε τον Απρίλιο τρίτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση στον παγκόσμιο δείκτη τιμών τροφίμων, με άνοδο 1,6% σε σχέση με τον Μάρτιο, δείχνοντας ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει επιβαρυντικό για βασικές πρώτες ύλες όπως τα φυτικά έλαια, το κρέας και τα δημητριακά.