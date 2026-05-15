Με επιτυχία το 3ο Φεστιβάλ δράσεων "Ελιά & Ελαιόλαδο η διατροφική μας αξία" στη Χαλανδρίτσα

Το Πολιτιστικό σωματείο Αχαϊκό Εργαστήρι πολιτισμού και παράδοσης, έχοντας πλούσια δράση στον χώρο της Αχαϊκής γης, με κάθε μορφή παρέμβασης στο περιβάλλον, στην αγροτική ανάπτυξη, στην λαϊκή παράδοση και στον πολιτισμό, πραγματοποίησε με εξαιρετική επιτυχία το 3ο Φεστιβάλ δράσεων "Ελιά & Ελαιόλαδο η διατροφική μας αξία" την περασμένη Κυριακή 10/5/2026 στον πολυχώρο Γουρδούπη στην Χαλανδρίτσα του Δήμου Ερυμάνθου.

Την εκδήλωση άνοιξε εκ μέρους του Αχαικού Εργαστηρίου ο πρόεδρος του, κ. Βασίλης Ψυχογυιός με θέμα "Ελιά & Παράδοση".

Στην συνέχεια οι θεματικές ενότητες που ανεδείχθησαν εκ μέρους των ομιλητών ήταν:

-κα. Αθανασία Δημητρίου Κλινική διαιτολόγος - Διατροφολόγος Χαροκόπειου Πανεπιστημίου MSC κλινικής διατροφής.

Ελιά και Ελαιόλαδο η διατροφική μας αξία!

-κα. Ifigenia Christopoulou χημικός τροφίμων MSC ιδιοκτήτρια χημείου IC CHEM.

"Τι αποκαλύπτει ο εργαστηριακός έλεγχος Ελαιολάδου (Αναφορά στην ποιότητα χαρακτηριστικά στις οξειδωτικές αλλοιώσεις καθώς και σε πιθανούς ρυπαντές)".

-Γιώργος Ζακυνθινός καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - αντιπρόεδρος της Φιλαίος.

Εφαρμογή συστημάτων ESG (Περιβαλλοντική κοινωνική & εταιρική διακυβέρνηση στην παραγωγή επεξεργασία & εξαγωγή ελληνικού ελαιολάδου).

-Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ (Αναπτυξιακή Εταιρεία) του επιμελητηρίου Αχαΐας.

"Παρουσίαση του εγχειρήματος της πιστοποίησης Αχαϊκού Ελαιολάδου ΠΟΠ/ΠΓΕ".

Στον χώρο υπήρχαν περίπτερα παραγωγών ελαιολάδου και έκθεση μηχανημάτων ελαιοσυλλογής κλπ.

Ακολούθησαν βραβεύσεις των ομιλητών, που μας τίμησαν με την παρουσία τους, και την επιστημονική τους κατάρτιση στην ημερίδα!

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους:

Η βουλευτής Αχαΐας κα. Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο δήμαρχος Ερύμανθου κ. Θόδωρος Μπαρής, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αχαΐας Φωκίων Ζαίμης, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλια, ο αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης του Πολίτη & ψηφιακής διακυβέρνησης Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού Κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, η Δημοτική σύμβουλος Ερύμανθου κα. Ελένη Χριστοδουλοπούλου, ο πρόεδρος του ΕΑΣ Ερύμανθου κ. Λεωνίδας Καράμπελας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσωπήθηκε από τον Φοίβο Καρακίτσο οικονομικό επόπτη και τον Βασίλειο Δημόπουλο, πρόεδρο του τμήματος μεταποίησης και φυσικά τον Δρ. Δημήτρη Καραγιάννη Διευθυντή της ΑΧΕΠΑΝ.

Επίσης παρευρέθησαν εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και φορέων.

Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους ξεκινώντας πρώτα με ένα μεγάλο χορό από όλους τους συλλόγους:

ΑΡ.Π.Α Πάτρας ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ με χορούς από Ιόνια Νησιά.

Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών Nέας Ιωνίας Μαγνησίας ~ "ΙΩΝΕΣ" με χορούς από την Μικρά Ασία.

Πολιτιστικός σύλλογος Χαλανδρίτσα Ερυμάνθου με λαϊκούς χορούς.

Πολιτιστικός Σύλλογος Τέρψης Πατρών με χορούς από Κύθηρα.

Πολιτιστικό σωματείο Αχαικο εργαστήρι πολιτισμού και παράδοσης με χορούς από Πελοπόννησο.

Μετά το πέρας των χορών έγιναν βραβεύσεις των συλλόγων και ανταλλαγές δώρων.

Το κλείσιμο του 3ο Φεστιβάλ Δράσεων έγινε με την καταπληκτική ορχήστρα ΑΛΩΣ με παραδοσιακή μουσική. Έπαιξαν οι: Λύσανδρος Παναγόπουλος, Άγγελος Σταθόπουλος, Γιάννης Οικονόμου, & Αλέξανδρος Ασημακόπουλος.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το πολιτιστικό σωματείο ΑΧΑΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ σε συνδιοργάνωση με την Π.Δ.Ε & την υποστήριξη του Δήμου Ερυμάνθου.

Τέλος απευθύνονται ευχαριστίες σε όλους όσους βοήθησαν, μέλη και φίλους του Αχαικού Εργαστηρίου, και την δασκάλα του χορού Ματίνα Σγούρα και επίσης την πολιτιστική εστία Μικρασιατών Ν. Ιωνίας Μαγνησίας που ήρθαν από τον Βόλο, με την καταπληκτική τους δασκάλα Μαρία Βασταρδή, και φυσικά και όλα τα άλλα χορευτικά που συμμετείχαν, και πλέον δίνεται το ραντεβού για το 4ο φεστιβάλ του χρόνου.