Περιστέρι: Το ξέσπασμα του 7χρονου παιδιού της οικογένειας- «Δεν έρχεστε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι μου»

Νέες μαρτυρίες ήρθαν στο φως για τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα έξι αδελφάκια στο Περιστέρι, καθώς πρόσωπα από το συγγενικό περιβάλλον της οικογένειας περιέγραψαν την καθημερινότητα των παιδιών και τις δυσκολίες που φέρεται να αντιμετώπιζε το νοικοκυριό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια είχε φύγει από το σπίτι της στο Περιστέρι και είχε μεταβεί στους Λειψούς, υπό τον φόβο καταγγελιών και του κινδύνου να αφαιρεθεί από τους γονείς η επιμέλεια των παιδιών.

Πρόσωπα από το συγγενικό περιβάλλον ανέφεραν στο MEGA ότι η οικογένεια είχε δεχθεί κατά καιρούς βοήθεια από κατοίκους. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, κάτοικοι φέρεται να της είχαν προσφέρει ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης και οικιακά αντικείμενα. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, τα αντικείμενα αυτά δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς.

«Βοηθούσαν εδώ. Τους βοηθούσε κόσμος. Τους πήγε ρούχα, τους πήγε πράγματα, τους πήγε να στήσουν νοικοκυριό, κουβέρτες, χαλιά, πράγματα. Και τα άφησαν, τα άφηναν και δεν γύριζαν να τα δουν. Βαριούνταν να χτίσουν το σπιτικό τους», αναφέρει συγγενής της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η μητέρα φέρεται να δυσκολευόταν να καλύψει βασικές ανάγκες του νοικοκυριού. Παράλληλα, οι αναφορές περιγράφουν προβλήματα στην καθημερινή φροντίδα των παιδιών, όπως η υγιεινή, η ένδυση και η σχολική φοίτηση.

«Αυτή ούτε δουλειές έκανε, ούτε καθάριζε, ούτε τίποτα. Έχω μάθει ότι η δασκάλα, η νηπιαγωγός, την ειδοποίησε στο σχολείο ότι το παιδάκι είχε κατουρηθεί πάνω του, για να πάει να το πάρει και να το αλλάξει. Και εκείνη είπε: “Δεν έχω ρούχα”. Και ωρυόταν η μητέρα της, η γιαγιά των παιδιών, γιατί έχει μία ντουλάπα ρούχα, έχει του κόσμου τα πράγματα και δεν ασχολείται».

Οι ίδιες πηγές αναφέρθηκαν και στη διαμονή της οικογένειας στους Λειψούς. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, η οικογένεια έμεινε στο νησί για πέντε μήνες και κατέβαλε μόνο μέρος των ενοικίων.

«Έμειναν, λέει, πέντε μήνες. Πλήρωσαν μόνο δύο ενοίκια. Τα άλλα τούς τα χάρισε ο Ιταλός. Και τα φώτα και τα νερά. Ήταν να μείνουν μέχρι τον Ιούνιο».