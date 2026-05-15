Η Δημοτική αρχή της Πάτρας συμμετέχει στο πανελλήνιο διήμερο αντιιμπεριαλιστικής δράσης

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας συμμετέχει στο Πανελλαδικό Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 16 και 17 Μάη από τις Επιτροπές Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.

Το Σάββατο 16 Μάη στις 7.30 μ.μ. μεγάλη αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, διεκδικώντας:

- Απεμπλοκή της Ελλάδας από το πολεμικό σφαγείο

- Να κλείσουν οι βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

- Να επιστρέψουν οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό,

- Ούτε σκέψη για πυρηνικά στον Άραξο

- Λευτεριά στην Παλαιστίνη - Κάτω τα χέρια από την Κούβα

- Να μην πληρώσει ο λαός τα «σπασμένα» του πολέμου.

Την Κυριακή 17 Μάη στις 10,30 το πρωί, στο Νότιο Πάρκο, ο Δήμος Πατρέων συνδιοργανώνει με την Επιτροπή Ειρήνης, για δεύτερη χρονιά, τον Αγώνα Δρόμου Ειρήνης προς τιμήν του Γρηγόρη Λαμπράκη, γιατρό, αγωνιστή και μάρτυρα για την ειρήνη, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, αντιπρόεδρο της ΕΕΔΥΕ και βαλκανιονίκη.

Με τη συμμετοχή στέλνουμε μήνυμα αγώνα και διεθνιστικής αλληλεγγύης προς όλους τους λαούς που παλεύουν ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την εκμετάλλευση και την καταπίεση.

Καλούμε τη νεολαία και το λαό της Πάτρας να συμμετάσχουν στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση των Επιτροπών Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, και στον 2ο Αγώνα Δρόμου Ειρήνης προς τιμήν του Γρηγόρη Λαμπράκη (αφετηρία το Νότιο Πάρκο, διαδρομή στην πόλη και τερματισμό στο Νότιο Πάρκο).

Τον Αγώνα Δρόμου Ειρήνης στηρίζουν και συμμετέχουν ο ΕΑΣ-ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, η Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδας (Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. – Ε.Γ.Ο), ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας «Φειδιππίδης», ο Σύνδεσμος Βετεράνων Αθλητών Στίβου (Σ.Ε.Β.Α.Σ) Πάτρας, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας, και η Λέσχη Περιπατητών, Δρομέων και Μαραθωνοδρόμων Πάτρας ΦΑΕΘΩΝ.