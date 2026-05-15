Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 16 Μαΐου 2026
(Νέα Σελήνη στον Ταύρο)
Κριός
Η σημερινή μέρα φέρνει ευνοϊκές συνθήκες στις συνεργασίες σας, καθώς και στην προσωπική ζωή. Το περιβάλλον σας μπορεί να αλλάξει τώρα, νέα πρόσωπα να εμφανιστούν στην ζωή σας, νέοι φιλόδοξοι στόχοι να προκύψουν, καθώς και ενδιαφέρουσες προτάσεις να κάνουν την εμφάνιση τους. Η ομαδική εργασία θα είναι αποδοτική και θα αποφέρει στο ζώδιο σας επιτυχία και κέρδη. Ομοϊδεάτες θα βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και να εξελιχθείτε επαγγελματικά.
Ταύρος
Το πλανητικό σκηνικό αναμένεται να φέρει αλλαγές στα επαγγελματικά. Ίσως να αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στην διοίκηση, ενδεχομένως και στο προσωπικό. Όσοι αναζητάτε εργασία, οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές. Η σωματική υγεία ωστόσο, η δική σας ή των αγαπημένων σας, θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα σας.
Δίδυμοι
Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.
Καρκίνος
Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας. Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.
Λέων
Θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια θα σας απασχολήσουν έντονα. Μπορεί να αποφασίσετε μια αλλαγή στον χώρο σας ή να λύσετε μια παλιά οικογενειακή εκκρεμότητα. Η αναζήτηση της εσωτερικής ασφάλειας θα είναι η προτεραιότητά σας για σήμερα. Η επικοινωνία σας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και ευνοεί τις συμφωνίες και τις συζητήσεις με αδέρφια ή γείτονες. Είναι μια καλή στιγμή για να εκφράσετε τις ιδέες σας και να πείσετε τους άλλους για τα σχέδιά σας. Οι μετακινήσεις σας θα είναι ευχάριστες και εποικοδομητικές
Παρθένος
Μέσα από την ομαδική προσπάθεια ή από τις συνεργασίες θα καταφέρετε να λύσετε σήμερα ευκολότερα κάποια μακροχρόνια προβλήματα και να πραγματοποιήσετε βήματα προόδου. Η επιτυχία σας εξαρτάται τώρα σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον σας, από τους συνεργάτες ή τα άτομα που σας στηρίζουν. Γιατί μόνοι σας ελάχιστα θα καταφέρετε.
Ζυγός
Αναμένεται να φορτιστείτε σήμερα με αρκετά εργασιακά προβλήματα ή διάφορα ζητήματα επείγοντα και πιεστικά. Επιτρέψτε την διαίσθηση σας να σας καθοδηγήσει, για να μην λάβετε λανθασμένες αποφάσεις. Φροντίστε επίσης καλύτερα τον εαυτό σας, για να μην εξαντληθείτε. Μακροχρόνιες συγκρούσεις με συνεργάτες, συναδέλφους ή συνεταίρους μπορούν τώρα να επιλυθούν με επιτυχία.
Σκορπιός
Ίσως να χρειαστεί να εκμυστηρευτείτε σε άτομα που εκτιμάτε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό θα φωτιστεί πιθανά μια άλλη οπτική και θα σας βοηθήσει να βρείτε ευκολότερα λύσεις. Τα πράγματα μπορούν να εξελιχτούν έτσι καλύτερα, τουλάχιστον όσο αναφορά μια συζήτηση που θα κάνετε με το σύντροφο σας. Ευνοούνται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με τους συγγενείς.
Τοξότης
Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.
Αιγόκερως
Ήρθε η ώρα της ανταμοιβής για τις κοπιαστικές προσπάθειες σας, φροντίστε όμως να μην εξανεμίσετε αμέσως τα οικονομικά οφέλη που έρχονται. Με συνετή διαχείριση θα μπορέσετε να χτίσετε με την πάροδο του χρόνου ένα οικονομικά ασφαλές μέλλον. θα πρέπει να δείξετε κατά πόσο μπορείτε, πέρα από δημιουργικοί, να είστε και πρακτικοί στις κινήσεις σας. Ακούστε την διαίσθηση σας που σας καθοδηγεί.
Υδροχόος
Μια ευχάριστη μέρα για κοινωνικές επαφές και εξόδους με αγαπημένα άτομα. Ίσως κάποια άτομα να χρειαστούν την στήριξη σας σε κάτι που τους συμβαίνει και θέλουν να το μοιραστούν μαζί σας. Είστε γενναιόδωροι με τους γύρω σας, μην το παρακάνετε όμως για το μέλλον είναι λίγο αβέβαιο και η οικονομικά σας κατάσταση ακόμη εύθραυστη…
Ιχθείς
Ημέρα χαλάρωσης και χαράς η σημερινή! Περάστε την με αγαπημένα σας πρόσωπα και αναζωογονηθείτε παίρνοντας απόσταση από την καθημερινότητα σας. Κάντε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα σας και απολαύστε τα όσα έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάτε να ευχαριστείτε την καλή σας τύχη για όσα σας έδωσε…
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr