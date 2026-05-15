Ο ΠΣΑΤ και ο ερασιτεχνικός Αθλητισμός

Το διήμερο 18 και 19 Μαϊου, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου πραγματοποιεί το 1ο Συνέδριο Ερασιτεχνικού Αθλητισμού στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα Συνέδριο, που έρχεται να καλύψει την ανάγκη για έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο γύρω από τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην Ελλάδα. Σε μια εποχή, κατά την οποία, τα ερασιτεχνικά σωματεία καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις, οικονομικές δυσκολίες και κοινωνικές αλλαγές, το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης ανθρώπων του αθλητισμού, της αυτοδιοίκησης, της πολιτείας και της κοινωνίας. Στόχος του είναι η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αθλητικοί φορείς, αλλά και η διαμόρφωση προτάσεων που θα ενισχύσουν τον ρόλο του ερασιτεχνικού αθλητισμού ως πυλώνα υγείας, παιδείας, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης για τη νέα γενιά.

Οι εργασίες του πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος και την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, του Υφυπουργείου Μακεδονίας Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με το ΣΕΦΑΑ στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum για τα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μεγάλοι Χορηγοί οι εταιρίες «Stoiximan» και «Volton». Χορηγοί το «Σπάρταθλον» και η εταιρία «netway».

Το Πρόγραμμα

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Προσέλευση: 15:30

15:45-16:30

Έναρξη: Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου (Ταμίας ΠΣΑΤ)

Χαιρετισμοί

Βαγγέλης Ιωάννου (Πρόεδρος ΠΣΑΤ)

Στέλιος Αγγελούδης (Δήμαρχος Θεσσαλονίκης)

Γιάννης Βρούτσης (Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού)

Κώστας Γκιουλέκας (Υφυπουργός Μακεδονίας- Θράκης)

Νίκος Παπαϊωάννου (Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού)

Αθηνά Αθανασιάδου Αηδονά (Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας) Κώστας Γκαντής (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος) Κώστας Σιάχος (Πρόεδρος Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ) Σωτήρης Τριανταφύλλου (Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών-ΠΟΕΣΥ)

Διονύσης Τσίτος (Managing Director Volton)

Χάρης Παπαγεωργίου (Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Συνδέσμου Ανώνυμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών-ΕΣΑΚΕ)

16:30-17:30

Ενότητα: Το Υπουργείο Αθλητισμού και ο Εθνικός σχεδιασμός ισόρροπης ανάπτυξης των αθλημάτων

Συντονιστής: Γιώργος Τραπεζανίδης (Μέλος Δ.Σ. ΠΣΑΤ)

Θέμα: Παρουσίαση e-kouros ΙΙΙ 2025

Ομιλητές: Γιάννης Βρούτσης (Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού),

Βαγγέλης Μπραουδάκης (Διευθυντής Επικοινωνίας Υπουργού Αθλητισμού- Μέλος ΠΣΑΤ)

Θέματα: Χρηστή διακυβέρνηση και χειραγώγηση αγώνων (Χίλων 2025, Ε.Π.ΑΘΛ.Α) Ομιλητής: Γιώργος Μαυρωτάς (Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού)

17:30-18:30

Ενότητα: Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες

Συντονιστής: Νίκος Τσώνης (Ειδικός Γραμματέας ΠΣΑΤ)

Θέμα: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον αθλητισμό, το παράδειγμα του μπάσκετ Ομιλητής: Βαγγέλης Λιόλιος (Πρόεδρος ΕΟΚ)

Θέμα: Οι συνεργασίες με σωματεία, πολιτεία και διεθνείς φορείς

Ομιλητής: Κώστας Γκαντής (Πρόεδρος ΟΧΕ)

18:30-19:30

Συνδιοργάνωση ΠΣΑΤ- ΣΕΦΑΑ στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum Ενότητα: Ψυχική Υγεία και Διπλή Καριέρα αθλητών και αθλητριών στο μεταλλασσόμενο ψηφιακό αθλητικό οικοσύστημα

Συντονιστής: Δημήτρης Κανελάκης (Μέλος Δ.Σ. ΠΣΑΤ)

Θέματα: -Υπερέκθεση αθλητών -Διπλή καριέρα

Ομιλητές: Συμεών Βλαχόπουλος (Καθηγητής ΣΕΦΑΑ), Βασίλης Μπαρκούκης (Καθηγητής ΣΕΦΑΑ), Χάρης Μάλλιος (Πρόεδρος ΠΣΑΧ)

19:30-20:30

Ενότητα: Εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια και την ενίσχυση της θέσης των Δημοσιογράφων και άλλων Επαγγελματιών των Μέσων Ενημέρωσης Συντονιστής: Βαγγέλης Ιωάννου (Πρόεδρος ΠΣΑΤ)

Ομιλητές: Σωτήρης Τριανταφύλλου (Πρόεδρος ΠΟΕΣΥ, πρώην Πρόεδρος ΠΣΑΤ), Γιάννης Βοϊτσίδης (Πρόεδρος ΕΣΗΕΜ-Θ & Μέλος ΠΣΑΤ), Δημήτρης Χορταργιάς (Πρόεδρος ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε & Μέλος ΠΣΑΤ)

20:30-21:30

Ενότητα: H συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στον αθλητισμό

Συντονιστής: Μάνος Σταραμόπουλος (Α’ Αντιπρόεδρος ΠΣΑΤ)

Ομιλητές: Κυριακή Γιαννακίδου (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Θεσσαλονίκης), Μπάνε Πρέλεβιτς (Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Κεντρικής Μακεδονίας), Νίκος Σηφάκης (Μέλος Δ.Σ. ΠΣΑΤ)

Τρίτη 19 Μαΐου 2026 09:30-10:00

Ενότητα: Οι μάστιγες του αθλητισμού

Συντονίστρια: Ζέτα Θεοδωρακοπούλου (Έφορος ΠΣΑΤ)

Θέμα: Ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ -Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Ομιλητής: Γρηγόρης Λέων (Διοικητής Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)

10:00-10:30

Κυριάκος Γιαννόπουλος (Πρόεδρος Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας -ΚΟΕ) 10:30-11:30

Ενότητα: Σχολικός, Μεταλυκειακός και Πανεπιστημιακός αθλητισμός, προγράμματα ταλέντων

Συντονιστής: Νίκος Σηφάκης (Μέλος Δ.Σ. ΠΣΑΤ)

Ομιλητές: Δημήτρης Κερερές (Διευθυντής Φυσικής Αγωγής ΥΠΑΙΘΑ), Κώμη Κονακλή (Υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής

Θεσσαλονίκης), Γιώργος Κρανάκης (Συντονιστής Ανάπτυξης ΟΧΕ), Μιχάλης Αντωνιάδης (Τεχνικός Σύμβουλος ΟΧΕ)

11:30-12:00

Ενότητα: IROES (Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Stoiximan) Συντονιστής: Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου (Ταμίας ΠΣΑΤ) Ομιλητής: Γιώργος Παπαγιάννης (Stoiximan Sponsorships Manager )

12:00-13:00

Ενότητα: Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα του 2026 και η επόμενη μέρα Συντονιστής: Γιάννης Θεοδωρακόπουλος (Γενικός Γραμματέας ΠΣΑΤ)

Θέμα: O ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Ομιλητές: Στέλιος Αγγελούδης (Δήμαρχος Θεσσαλονίκης), Λάζαρος Κυρίζογλου (Πρόεδρος ΚΕΔΕ & Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης), Δημήτρης

Γαλαμάτης (Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης), Βούλα Πατουλίδου (Χρυσή Ολυμπιονίκης, τ.

Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης), Δήμητρα Γιαννιού (Πρόεδρος Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης-ΕΑΚΘ), Κώστας Σταματιάδης (Γενικός Γραμματέας ΟΧΕ)

13:00-14:00

Ενότητα: Η ευθύνη των Μέσων Ενημέρωσης και του αθλητικού λόγου στη

διαμόρφωση προτύπων συμπεριφοράς

Συντονιστής: Μάνος Σταραμόπουλος (Α’ Αντιπρόεδρος ΠΣΑΤ)

Θέμα: Ο ρόλος της ΕΡΤ στον αθλητισμό

Ομιλητές: Άρης Παναγιωτίδης (Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3), Μιχάλης Μελισσίδης (Επικεφαλής Περιφερειακής Επιτροπής ΠΣΑΤ Μακεδονίας-Θράκης), Άρις Νικολάκης (Δημοσιογράφος-Μέλος ΠΣΑΤ), Άκης Ιωακείμογλου (Δημοσιογράφος- Μέλος ΠΣΑΤ), Μάκης Ιωαννίδης (Δημοσιογράφος- Μέλος ΠΣΑΤ)

14:00-16:00 Γεύμα/Διάλλειμα 16:00-17:00

Ενότητα: Ο ρόλος του προπονητή στον σύγχρονο αθλητισμό ως παιδαγωγού, ψυχολόγου και δασκάλου

Συντονιστής: Άκης Δημακός (Έφορος ΠΣΑΤ)

Ομιλητές: Γιάννης Σφαιρόπουλος (Αντιπρόεδρος της Ένωσης Προπονητών Euroleague), Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου (Ομότιμος Καθηγητής ΔΠΘ), Κώστας Χαριτωνίδης (Αντιπρόεδρος ΕΟΠΕ), Γιάννης Βαρελτζής (Πρόεδρος ΣΥΠΧΕ), Πλούταρχος Σαρασλανίδης (πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός ΣΕΓΑΣ), Θανάσης Παπαγεωργίου (Πρόεδρος ΕΚΒΕ), Γιώργος Παρισόπουλος (Γ.Γ. ΕΚΒΕ), Γιώργος Καραμουσαλίδης (Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠΚ), Γιώργος Μπούζος (Δημοσιογράφος- Μέλος

ΠΣΑΤ)

17:00-18:00

Ενότητα: Η βία στους αθλητικούς χώρους και η ρητορική μίσους

Συντονιστής: Κώστας Βασιλόπουλος (Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Δημοσιογράφος- Μέλος ΠΣΑΤ)

Ομιλητές: Αχιλλέας Μαυρομάτης (Διδάκτωρ Νομικής – Δικηγόρος), Αργύρης Αργυριάδης (Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω), Ελένη Τσαλκατίδου (Διδάκτωρ αθλητικής δημοσιογραφίας- Μέλος ΠΣΑΤ), Βασίλης Μάστορας (Δημοσιογράφος- Μέλος ΠΣΑΤ)

18:00-19:00

Ενότητα: Ο αθλητισμός ατόμων με αναπηρία και το Παραολυμπιακό κίνημα

Συντονιστής: Χρήστος Αθανασόπουλος (πρόεδρος Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΠΣΑΤ)

Ομιλητές: Κώστας Σιάχος (Πρόεδρος ΕΑΟΜΑμεΑ), Στέλλα Σμαραγδή (παραολυμπιονίκης στίβου), Κώστας Τζούνης (παραολυμπιονίκης στίβου), Δώρα Πασχαλίδου (παραολυμπιονίκης τζούντο)

19:00-20:00

Ενότητα: Η υγεία του αθλητή

Συντονιστής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος (Διδάσκων στο ΑΠΘ, Δημοσιογράφος- Μέλος ΠΣΑΤ)

Θέματα: - Οι αθλητικές κακώσεις

- Διατροφή, Άσκηση και Υγεία

Ομιλητές: Κώστας Μαναβής (Χειρουργός Ορθοπαιδικός Ιατρός Εθνικών ομάδων ΟΧΕ), Νίκος Ευστρατίου (Διαιτολόγος – Διατροφολόγος)

20:00-21:00

Ενότητα: Ο αθλητικός τουρισμός και το δρομικό κίνημα Συντονίστρια: Ευγενία Γήτα (Δημοσιογράφος- Μέλος ΠΣΑΤ) Θέματα: - Η διεθνής προβολή της Ελλάδας

-Το οικονομικό αποτύπωμα

Ομιλητές: Κυριάκος Μερελής (Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης- ΕΕΘ), Βαγγέλης Πολυμέρης (Πρόεδρος Σπάρταθλον),

Κυριακή Ουδατζή (Διευθύντρια Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης και Γενική Διευθύντρια του Olympic Day Run )

Οι διήμερες εργασίες του Συνεδρίου θα μεταδοθούν μέσω live streaming.