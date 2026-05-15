Τα κατάφεραν οι Μαχητές Πάτρας

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία του συλλόγου Μαχητές στο Α’ Κύπελλο Ελλάδας Τάε κβον ντο, επιβεβαιώνοντας τη σκληρή δουλειά και την ανοδική πορεία των αθλητών.

 9 Μετάλλια συνολικά

 3 Χρυσά

 3 Ασημένια

 3 Χάλκινα 

Χρυσό μετάλλιο

Έλενα Σκληρού

Ακριβή Κυριαζή

Κωνσταντίνα Γεωργιοπούλου 3 Ασημένια Μετάλλια

Ηλιάνα Κοτσιρα

Βιολέτα Κυριαζή

Χρήστος Τομάσης

3 Χάλκινα Μετάλλια

Ανδριάνα Αθανασοπούλου

Ακριβή Κυριαζή

Κωνσταντίνος Γκόβας

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για την εξαιρετική τους προσπάθεια, την αγωνιστική τους εικόνα και το ήθος που επέδειξαν μέσα και έξω από τα τερέν:Κορμπάκη Θεόδωρος, Σκληρός Κωνσταντίνος, Βυθούλκα Σωτηρία, Θεοδωρόπουλος Δημήτρης, Φραντζής Γεώργιος, Κορμπάκη Νάγια.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον δάσκαλο του συλλόγου, που στάθηκε δίπλα σε κάθε αθλητή ξεχωριστά, καθοδηγώντας τους σε κάθε τους αγώνα.

