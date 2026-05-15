Ο Ερντογάν θέλει ΑΟΖ στα 200 μίλια: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Το κυβερνών κόμμα AK του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προωθεί νομοσχέδιο που θα του επιτρέπει να ανακηρύξει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το νομοσχέδιο για τις ΑΟΖ θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τουρκικά δικαιώματα σε αλιεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα σε περιοχές που συμπεριλαμβάνουν «αμφισβητούμενα ύδατα» στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, όπου Ελλάδα και Κύπρος έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αξιώσεις, με τον χάρτη να αναδεικνύει περιοχές που αναφέρονται στην οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου, και το αμφισβητούμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η κίνηση της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, στοχεύει να δώσει απάντηση στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στις πλούσιες σε φυσικό αέριο θάλασσες της ανατολικής Μεσογείου και να σηματοδοτήσει ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγκωνιστεί.

Σημειώνεται ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει στα παράκτια κράτη να δημιουργούν αποκλειστικές οικονομικές ζώνες έως και 200 ναυτικών μιλίων, με επικαλυπτόμενες αξιώσεις που απαιτούν διμερείς συμφωνίες αλλά η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση.