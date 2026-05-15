Eurovision 2026: Η ανατρεπτική εμφάνιση του Ακύλα διά χειρός Γιάννη Λάσκου

Όταν η δημιουργικότητα ευθυγραμμίζεται με την αισθητική ταυτότητα του καλλιτέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει για την αυθεντικότητά του.

Η πρόσφατη κατακόκκινη εμφάνιση του φετινού εκπρόσωπου μας στη Γιουροβίζιον, Ακύλα στην εκδήλωση «Eurofan House x Wiwibloggs» φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σχεδιαστή Γιάννη Λάσκου, ο οποίος μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξήγησε πώς εμπνεύστηκε το σύνολο με τις ιδιαίτερες ανατρεπτικές του λεπτομέρειες.

«Συνεργάζομαι με τον προσωπικό στυλίστα του Ακύλα, τον Φίλιππο Μίσσα, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας ένα κοστούμι για τη δεύτερη πιο σημαντική στιγμή στη Eurovision» είπε ο σχεδιαστής εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο ρούχο προοριζόταν αρχικά για τη συνέντευξη Τύπου στη Βιέννη, η οποία τελικά ακυρώθηκε. Έτσι, επιλέχθηκε η αμέσως πιο σημαντική περίσταση για να φορεθεί, το event του επίσημου σάιτ της Eurovision, που αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα του διαγωνισμού.

«Θεώρησα ότι έπρεπε να διατηρήσουμε την εικόνα που έχει υιοθετήσει ο Ακύλας με το χαρακτηριστικό σκουφάκι, χτίζοντας πάνω σε αυτή το concept (την ιδέα) ενός σύγχρονου σούπερ ήρωα. Μάλιστα, όταν το πρότεινα στον Φίλιππο, μου αποκάλυψε πως μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε χαρακτηρίσει τον Ακύλα έτσι, σε συνέντευξή του σε περιοδικό μόδας» πρόσθεσε.

Για την υλοποίηση του concept, ο Γιάννης Λάσκος επέλεξε να εντάξει στοιχεία που υπογραμμίζουν τη μοναδικότητα του καλλιτέχνη. Το αρχικό «Α» του όνοματός του κεντήθηκε περίτεχνα πάνω στο τζάκετ, το οποίο δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στο χέρι με ειδικές καπιτονέ τεχνοτροπίες.

(Τις φωτογραφίες παραχώρησε ο Γιάννης Λάσκος).

*Ο Ακύλας με το "Ferto" που σύμφωνα με τα προγνωστικά έχει πολλές πιθανότητες ακόμη & να νικήσει και να πάρει το τρόπαιο της 70ης Γιουροβίζιον, θα εμφανιστεί στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού το Σάββατο 16-5-2026 στη Βιέννη, 6ος στη σειρά.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ