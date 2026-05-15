Πάτρα - Πολύεδρο: Συνεχίζεται ο Κύκλος Εκδηλώσεων "Λόγος & Αλγόριθμος"

Συνεχίζεται με τον Σωτήρη Νικολετσέα και θέμα «Κοινωνικά Δίκτυα και Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνολογία, επιθυμία και ανθρώπινη εμπειρία», ο Κύκλος Εκδηλώσεων «Λόγος & Αλγόριθμος: Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον», την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο στην Κανακάρη 147 στην Πάτρα.

Στην τέταρτη συνάντηση, ο Σωτήρης Νικολετσέας, Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος», συνομιλεί με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, Υποψήφιο Διδάκτορα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Κύκλος Λόγος & Αλγόριθμος φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό, φιλοσοφικά θεμελιωμένο, διάλογο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, προσεγγίζοντάς την ως ένα σύνθετο πεδίο που αγγίζει τα όρια της ανθρώπινης σκέψης, της ταυτότητας, της αυτονομίας και της ανθρωπινότητας.