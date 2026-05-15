Πάτρα: Η παράσταση "Λούπα" σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου στο Επίκεντρο+

Το έργο με τίτλο "Λούπα" της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στις 19.30 & στις 21:30, στο Επίκεντρο+ στην Πάτρα στην οδό Νόρμαν 16 και Αγ. Διονυσίου.

Ένα tango ανάμεσα σε δύο ψυχές ή, μπορεί, και με τον ίδιο μας τον εαυτό, τον ανώτερο εαυτό μας, σε ένα παιχνίδι δύναμης… αδυναμίας… εξουσιαστή… εξουσιαζόμενου, που οδηγεί – μέσα από τα βήματα του – στην απόλυτη αγάπη, που θεραπεύει τα πάντα. - Αλέξανδρος Λιακόπουλος.

Υπόθεση

Ο Ζαχαρίας είναι ένας άνθρωπος σχεδόν αόρατος. Πνιγμένος στις προσδοκίες της κοινωνίας, της οικογένειας και των «πρέπει» που του φόρεσαν από παιδί, ζει μηχανικά, εγκλωβισμένος σε μια ζωή που δεν διάλεξε ποτέ πραγματικά. Η καθημερινότητά του μοιάζει με μια ατελείωτη επανάληψη — μια λούπα χωρίς αρχή και τέλος.

Όταν επισκέπτεται ένα ψυχιατρικό ίδρυμα, για επαγγελματικούς λόγους, τίποτα δεν προμηνύει την εσωτερική ανατροπή που πρόκειται να ακολουθήσει. Εκεί γνωρίζει έναν τρόφιμο που φαινομενικά βρίσκεται «εκτός πραγματικότητας», αλλά σύντομα αποδεικνύεται πως βλέπει πιο καθαρά απ’ όλους. Ή μήπως δεν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται; Καθώς οι συζητήσεις τους βαθαίνουν, γεννιέται ένα αμείλικτο ερώτημα: είναι πράγματι υπαρκτός ή αποτελεί την ίδια την εσωτερική φωνή του Ζαχαρία — εκείνη που χρόνια τώρα τον καλεί να επαναστατήσει;

Μέσα από μια σειρά έντονων και απρόβλεπτων διαλόγων, ο Ζαχαρίας αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι των επιλογών του — ή μάλλον, των επιλογών που ποτέ δεν ήταν δικές του.

Ο τρόφιμος λειτουργεί σαν καθρέφτης. Τον αναγκάζει να αντικρίσει τις αλήθειες που απέφευγε: τον φόβο της απόρριψης, την ανάγκη για αποδοχή, τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας για να αντέχουμε. Καθώς η γραμμή ανάμεσα στη «λογική» και την «τρέλα» γίνεται όλο και πιο θολή, ο Ζαχαρίας αρχίζει να αμφισβητεί τα πάντα — ακόμα και την ίδια του την ταυτότητα.

Η λούπα σπάει μόνο όταν εκείνος τολμά να αναμετρηθεί με τα βαθύτερα «θέλω» του.

Στο τέλος, ο Ζαχαρίας δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Βγαίνει στο φως — όχι ως το πρόσωπο που του επέβαλαν να γίνει, αλλά ως αυτό που πάντα φοβόταν να αποδεχτεί. Απελευθερωμένος από τα δεσμά του μυαλού του, επιλέγει συνειδητά να ζήσει με βάση τις δικές του επιθυμίες, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να συγκρουστεί με όλα όσα γνώριζε μέχρι τότε.

Η ‘’ΛΟΥΠΑ’’ είναι ένα ψυχολογικό ταξίδι αυτογνωσίας και ρήξης. Μια ιστορία που θέτει ένα επικίνδυνο ερώτημα:

Και αν η πραγματική τρέλα δεν βρίσκεται μέσα στους τοίχους ενός ψυχιατρείου, αλλά έξω από αυτούς;

ΛΟΥΠΑ της Εύης Κολιαδήμα

Σκηνοθεσία / Φωτισμοί / Μουσική επένδυση / Σκηνική σύνθεση: Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Κινησιολογία : Μαρία Αγγέλου

Κοστούμια : Νόρα Πόντι

Φωτογραφίες : Νικόλας Παπουτσάκης

Παίζουν οι: Γιώργης Κοντοπόδης, Μιχάλης Μαραγκός, Εύα Μιχάλη, Μαρία Παπαπάνου.

Τσέλο επι σκηνής : Έφη Αληγεωργίου.

Ημέρα και ώρα παραστάσεων : Δευτέρα 25 Μαΐου στις 19:30 & στις 21:30

Τιμές εισιτηρίων : 18 ευρώ, 15 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α.), 10 ευρώ (ατέλεια).

Διάρκεια παράστασης : 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Προπώληση https://www.ticketservices.gr/event/loupa-2026/

*Η παράσταση έρχεται στην Πάτρα από το ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ, Καλλιρρόης 10, Αθήνα.