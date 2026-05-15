Eurovision: H εκπρόσωπος της Λετονίας, ακούει με τον γιο της Ferto- ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision, βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τον γιο της Λετονής εκπροσώπου, Ατβάρα, να τραγουδά μέσα στο αυτοκίνητο το «Ferto» του Ακύλα, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή του στην ελληνική συμμετοχή.

Στο viral απόσπασμα εμφανίζεται μαζί με τη μητέρα του να ερμηνεύουν στίχους του τραγουδιού, παρότι η Λετονία αποκλείστηκε από τον τελικό με το «Ēnā».

Όπως φαίνεται, ο μικρός έχει ήδη ξεχωρίσει τον δικό του αγαπημένο καλλιτέχνη για τη φετινή διοργάνωση της Βιέννης.