Κουρά μοναχού στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Τριταίας

Σε κλίμα ιεράς κατανύξεως και συγκινήσεως, τελέστηκε υπό του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Τριταίας Πατρών, η μοναχική κουρά του ευλαβεστάτου δοκίμου Μοναχού τῆς Μονής, Παναγιώτου Γεραρή, τελειοφοίτου της Θεολογικῆς Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόν νέο μοναχό, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, ἔδωσε τό μοναχικόν ὄνομα Νεόφυτος, πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου, τοῦ Ἐγκλείστου, ὁ ὁποῖος ἀσκήτευσε στήν Κύπρο, τόν 12ο αἰῶνα καί πρός τιμήν τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Μητροπολίτου Πατρῶν Νεοφύτου, ὁ ὁποῖος ἡγήθη Ἐπαναστατικοῦ Κινήματος ἐναντίον τῶν Τούρκων, τό 1466, μόλις λίγα χρόνια μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἶναι ὁ πρῶτος Ἀρχιερεύς πού μαρτύρησε, σουβλισθείς ἀπό Τούρκους, ὑπέρ Πίστεως και Πατρίδος.

Στόν νέο Μοναχό, ὁ Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος, μίλησε μέ πατρική ἀγάπη καί ἀπηύθυνε πατρικές νουθεσίες, εὐχηθείς προκοπήν βίου καί πίστεως καί κληρονομίαν τῆς αἰωνίου Βασιλείας.

*Ηγούμενος στο μοναστήρι των Αγίων Πάντων στην Τριταία είναι ο αρχιμανδρίτης Αρτέμιος Αργυρόπουλος, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.