Κουρά μοναχού στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Τριταίας

Τελέστηκε η μοναχική κουρά του ευλαβεστάτου δοκίμου Μοναχού Παναγιώτου Γεραρή, τελειοφοίτου της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Σε κλίμα ιεράς κατανύξεως και συγκινήσεως, τελέστηκε υπό του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Τριταίας Πατρών, η μοναχική κουρά του ευλαβεστάτου δοκίμου Μοναχού τῆς Μονής, Παναγιώτου Γεραρή, τελειοφοίτου της Θεολογικῆς Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στόν νέο μοναχό, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, ἔδωσε τό μοναχικόν ὄνομα Νεόφυτος, πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου, τοῦ Ἐγκλείστου, ὁ ὁποῖος ἀσκήτευσε στήν Κύπρο, τόν 12ο αἰῶνα καί πρός τιμήν τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Μητροπολίτου Πατρῶν Νεοφύτου, ὁ ὁποῖος ἡγήθη Ἐπαναστατικοῦ Κινήματος ἐναντίον τῶν Τούρκων, τό 1466, μόλις λίγα χρόνια μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἶναι ὁ πρῶτος Ἀρχιερεύς πού μαρτύρησε, σουβλισθείς ἀπό Τούρκους, ὑπέρ Πίστεως και Πατρίδος.
Στόν νέο Μοναχό, ὁ Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος, μίλησε μέ πατρική ἀγάπη καί ἀπηύθυνε πατρικές νουθεσίες, εὐχηθείς προκοπήν βίου καί πίστεως καί κληρονομίαν τῆς αἰωνίου Βασιλείας.
*Ηγούμενος στο μοναστήρι των Αγίων Πάντων στην Τριταία είναι ο αρχιμανδρίτης Αρτέμιος Αργυρόπουλος, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
