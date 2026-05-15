Ο ΛΕΞ έρχεται στην Πάτρα: Στο Παμπελοποννησιακό για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού

Στις 1 Ιουλίου, ο ΛΕΞ έρχεται στην Πάτρα για μια από τις πιο πολυαναμενόμενες εμφανίσεις του καλοκαιριού, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Ο χώρος δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς το ενδιαφέρον ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της Αχαΐας, με κόσμο να έρχεται από την Ηλεία, την Αιτωλοακαρνανία και τους γειτονικούς νομούς της Πελοποννήσου, καθιστώντας την Πάτρα εκείνο το βράδυ τον απόλυτο μουσικό προορισμό της Δυτικής Ελλάδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης κινητοποιεί μαζικά το κοινό της πόλης. Το 2023, η συναυλία στην Παναχαϊκή είχε αφήσει εποχή, και τώρα η επιστροφή του έρχεται με ακόμα μεγαλύτερες παραγωγικές απαιτήσεις.

Πέρα από τις συναυλίες, ο ΛΕΞ συνδέεται με την Πάτρα και μέσα από τη Veego Records, τη δισκογραφική εταιρεία με πατρινή ταυτότητα που έχει αναλάβει σημαντικές φυσικές κυκλοφορίες του. Ανάμεσά τους το βινύλιο του «Γ.Τ.Κ.», που απέκτησε χρυσή και πλατινένια πιστοποίηση, καθώς και το «Σπασμένη Φλέβα / Spike Lee», η συνεργασία του με τους Kepler Is Free, μια σχέση που αναδεικνύει την Πάτρα ως ζωντανό κύτταρο της σύγχρονης ανεξάρτητης μουσικής σκηνής.