Εξετράπη τροχόσπιτο στην Ιόνια οδό- Τέσσερις τραυματίες

Μετά τον απεγκλωβισμό τους παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή στην Ιόνια οδό, όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τέσσερα άτομα, δύο ενήλικοι και δύο ανήλικοι.
Το περιστατικό έλαβε χώρα επί της Ιονίας Οδού, πλησίον της περιοχής Αμμότοπος Άρτας.
Για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, στο σημείο επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι έπειτα παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Περιστέρι: Έγκυος η μητέρα που ζούσε με 6 παιδιά μέσα σε άθλιες συνθήκες- Τι λέει ο πατέρας
Πάτρα: 1994, όταν στην Μαρίνα υψώθηκε Γαλάζια Σημαία- ΦΩΤΟ
Οδοντωτός: Συλλαλητήριο για την επαναλειτουργία της ιστορικής γραμμής- ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr