Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό, υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα- Τα τελευταία προγνωστικά

Σε ρυθμούς Eurovision κινείται πλέον ολόκληρη η Ευρώπη, με την αγωνία να κορυφώνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, στις 16 Μαΐου.

Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» συνεχίζει να συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικά σχόλια, με κοινό και στοιχηματικές εταιρείες να κατατάσσουν την Ελλάδα ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Ο Akylas ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή της Eurovision, φιλοδοξώντας να ξεσηκώσει για ακόμη μία φορά το κοινό με τη δυναμική του εμφάνιση. Η ελληνική αποστολή στη Βιέννη μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με τις προσδοκίες να παραμένουν υψηλές και τη στήριξη του κοινού να αποτυπώνεται έντονα τόσο στα social media όσο και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Εντυπωσιακή πρόκριση για την Κύπρο με την Αντιγόνη και το «Jalla»

Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό εξασφάλισε και η Κύπρος, με την Αντιγόνη να κλέβει τις εντυπώσεις στον δεύτερο ημιτελικό με το τραγούδι «Jalla».

Ντυμένη στα λευκά και με εμφανείς ανατολίτικες επιρροές, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη και παρέσυρε το κοινό σε ξέφρενους ρυθμούς. Το «Jalla», μέσα από έναν συνδυασμό ethnic στοιχείων, μεσογειακής ενέργειας και σύγχρονης pop αισθητικής, κατάφερε να δημιουργήσει μία εκρηκτική ατμόσφαιρα και να ξεσηκώσει το στάδιο.