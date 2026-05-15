Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό, υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα- Τα τελευταία προγνωστικά

Σε ρυθμούς Eurovision κινείται πλέον ολόκληρη η Ευρώπη, με την αγωνία να κορυφώνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, στις 16 Μαΐου.
Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» συνεχίζει να συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικά σχόλια, με κοινό και στοιχηματικές εταιρείες να κατατάσσουν την Ελλάδα ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.
Ο Akylas ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή της Eurovision, φιλοδοξώντας να ξεσηκώσει για ακόμη μία φορά το κοινό με τη δυναμική του εμφάνιση. Η ελληνική αποστολή στη Βιέννη μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με τις προσδοκίες να παραμένουν υψηλές και τη στήριξη του κοινού να αποτυπώνεται έντονα τόσο στα social media όσο και στις ψηφιακές πλατφόρμες.
Εντυπωσιακή πρόκριση για την Κύπρο με την Αντιγόνη και το «Jalla»
Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό εξασφάλισε και η Κύπρος, με την Αντιγόνη να κλέβει τις εντυπώσεις στον δεύτερο ημιτελικό με το τραγούδι «Jalla».
Ντυμένη στα λευκά και με εμφανείς ανατολίτικες επιρροές, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη και παρέσυρε το κοινό σε ξέφρενους ρυθμούς. Το «Jalla», μέσα από έναν συνδυασμό ethnic στοιχείων, μεσογειακής ενέργειας και σύγχρονης pop αισθητικής, κατάφερε να δημιουργήσει μία εκρηκτική ατμόσφαιρα και να ξεσηκώσει το στάδιο.
Η σειρά εμφάνισης Ελλάδας και Κύπρου
Σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης που ανακοινώθηκε για τον μεγάλο τελικό, ο Akylas θα εμφανιστεί στην 6η θέση, στο πρώτο μισό της βραδιάς, ενώ η Αντιγόνη θα ανέβει στη σκηνή στην 21η θέση.
Οι χώρες του μεγάλου τελικού
Από τον πρώτο ημιτελικό προκρίθηκαν: Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Σερβία, Κροατία, Φινλανδία, Μολδαβία, Λιθουανία, Πολωνία και Γεωργία.
Από τον δεύτερο ημιτελικό προκρίθηκαν: Αλβανία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ουκρανία και Ρουμανία.
Απευθείας στον τελικό βρίσκονται: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα προγνωστικά λίγο πριν τον τελικό
Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό, τα προγνωστικά συνεχίζουν να αλλάζουν. Η Φινλανδία παραμένει στην κορυφή ως το μεγάλο φαβορί της φετινής Eurovision, ενώ η Αυστραλία σημείωσε άνοδο και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
Η Ελλάδα, παρότι υποχώρησε ελαφρώς μετά τον δεύτερο ημιτελικό, εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στην πρώτη τριάδα των προβλέψεων, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες για μία πολύ υψηλή θέση.
Την ίδια ώρα, ο Akylas συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακή δυναμική στα social media, με έντονη παρουσία σε YouTube, TikTok και Instagram, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το θετικό κλίμα γύρω από την ελληνική συμμετοχή.
Πού θα μεταδοθεί ο Tελικός
Ο μεγάλος Tελικός της Eurovision θα μεταδοθεί το Σάββατο στις 22:00 απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, καθώς και από το διεθνές κανάλι Cosmos, τη Φωνή της Ελλάδας και μέσω του ERTFLIX.
Η μετάδοση θα περιλαμβάνει υπηρεσίες προσβασιμότητας και πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, χωρίς διαφημιστικές διακοπές.
