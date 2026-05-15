Πάτρα: 1994, όταν στην Μαρίνα υψώθηκε Γαλάζια Σημαία- ΦΩΤΟ

Το 1994, η Μαρίνα της Πάτρας υψώνει με περηφάνια τη Γαλάζια Σημαία, το κορυφαίο ευρωπαϊκό διακριτικό καθαρών και ασφαλών ακτών.
Η είδηση γίνεται πρωτοσέλιδο: ένα βραβείο που «θα προστατεύει τη φύση» και θα κυματίζει στον ιστό της Μαρίνας.
Τριάντα χρόνια μετά, το βραβείο εκείνο μοιάζει μακρινή ανάμνηση. Ο Δήμος Πατρέων δεν διαθέτει πια Γαλάζια Σημαία.
Την είδηση μας θύμισε από το προφίλ του στο facebook, o Οδυσσέας Ξεριζωτής, γράφοντας: Απίστευτο κι όμως Πατρινό ! - Γαλάζια σημαία στην Μαρίνα της Πάτρας εν έτη 1994 .
( Εφημερίδα Πελοπόννησος , Μουσείο Τύπου Πατρών της ΕΣΗΕΠΗΝ)
«Να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότερες γενιές»
Μόνο 4 γαλάζιες σημαίες στην Αχαΐα, καμία στην Πάτρα- «Ο ρόλος των Δήμων είναι καθοριστικός», λέει ο Π. Σακελλαρόπουλος- Είχε υποβάλλει αιτήσεις η Πάτρα;
