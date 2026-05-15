Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων των δύο 17χρονων

Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια της τραγωδίας στην Ηλιούπολη αλλά και η αναπαραγωγή του βίντεο από τον τόπο του συμβάντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, με «αφορμή δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται στη διαρροή-δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (video), από τον τόπο του συμβάντος, παραγγείλαμε τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων».

Στην παραγγελία προς τις εισαγγελικές αρχές η Εισαγγελία τους Αρείου Πάγου γίνεται λόγος για «απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (VIDEO) από τον τόπο του συμβάντος, αποκαλύπτοντας, πλην άλλων, την ταυτότητα των θυμάτων και των οικείων τους».

