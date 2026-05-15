Μόνο 4 γαλάζιες σημαίες στην Αχαΐα, καμία στην Πάτρα- «Ο ρόλος των Δήμων είναι καθοριστικός», λέει ο Π. Σακελλαρόπουλος- Είχε υποβάλλει αιτήσεις η Πάτρα;

Με μόλις τέσσερις βραβευμένες ακτές στον κατάλογο των Γαλάζιων Σημαιών για το 2026, η Αχαΐα καταγράφει περιορισμένη παρουσία και στη φετινή απονομή, υστερώντας αισθητά έναντι των γειτονικών περιφερειακών ενοτήτων. Για ακόμα μια χρονιά, καμία παραλία του Δήμου Πατρέων δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα.

Από τις βραβευμένες ακτές του νομού, δύο ανήκουν στη Δυτική Αχαΐα, η Καλόγρια και η Λακκόπετρα, και δύο στον Δήμο Αιγιαλείας, η Αλυκή και ο Ελαιώνας.

Το thebest.gr προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Δήμο Πατρέων προκειμένου να ενημερωθεί για το αν έχουν κατατεθεί ή όχι αιτήσεις για γαλάζιες σημαίες, αλλά δε κατέστη δυνατόν να λάβει απαντήσεις.

Η Ηλεία ξεπερνά κατά πολύ την Αχαΐα

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στην Ηλεία, που μετράει φέτος 12 βραβευμένες ακτές κατανεμημένες σε τέσσερις δήμους. Στον Δήμο Ζαχάρως εντάχθηκαν οι Καϊάφας - Ζαχάρω 1 και 2, ενώ ο Δήμος Πύργου εκπροσωπείται από τις Καϊάφας - Ζαχάρω 3 και Σκαφιδιά/Aldemar. Μία ακτή προσφέρει ο Δήμος Ήλιδας — η Κουρούτα — και μία ο Δήμος Πηνειού, το Αρκούδι Βαρθολομιό Γλύφα. Τέλος, ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης συμμετέχει με τέσσερις ακτές: Κάστρο Κυλλήνης/Olympia Golden Beach Resort, Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2/Robinson Kyllini Beach, Λουτρά Κυλλήνης 1/Grecotel Olympia Oasis και Λουτρά Κυλλήνης 2/Grecotel La Riviera.

Στην Αιτωλοακαρνανία, δύο ακτές του Δήμου Ναυπακτίας απέσπασαν διάκριση: η Κάτω Βασιλική και το Κρυονέρι.

«Δεν αρκεί να μετράμε σημαίες»

Μπροστά στα ερωτήματα που εγείρει η μειωμένη παρουσία της Αχαΐας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος αναφέρει, μιλώντας στο thebest.gr: «Καταρχάς, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάτι ουσιαστικό: η Αχαΐα, όπως και οι άλλες δύο Περιφερειακές Ενότητες της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, δεν έμειναν εκτός Γαλάζιων Σημαιών. Αντίθετα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει 18 βραβευμένες ακτές, οι οποίες συνεχίζουν να πληρούν αυστηρά διεθνή κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας, οργάνωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης».

Εξηγεί τη λογική του θεσμού και το ποιος φέρει την ευθύνη υποβολής υποψηφιοτήτων: «Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι Γαλάζιες Σημαίες δεν αποτελούν μια αυτόματη διαδικασία ούτε απονέμονται αποκλειστικά λόγω φυσικής ομορφιάς. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται από τους Δήμους ή τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης των ακτών, σε συγκεκριμένες και προκαθορισμένες ημερομηνίες κάθε χρόνο, και αξιολογούνται βάσει αυστηρών διεθνών προδιαγραφών».

Επίσης, επισημαίνει τις απαιτήσεις του θεσμού: «Οι Γαλάζιες Σημαίες απαιτούν σύγχρονες υποδομές, οργάνωση, ποιοτικές υπηρεσίες, προσβασιμότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και διαρκή συμμόρφωση με υψηλά πρότυπα λειτουργίας. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει συνέπεια, σωστό προγραμματισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Το στοίχημα για τα επόμενα χρόνια

Αναγνωρίζοντας το δυναμικό της περιοχής, ο κ. Σακελλαρόπουλος επισημαίνει: «Η Αχαΐα διαθέτει μια εξαιρετική ακτογραμμή, σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και παραλίες μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Το ίδιο ισχύει και για την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία, που συγκροτούν μια Περιφέρεια με σπουδαίο παραλιακό μέτωπο και μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες. Αυτός ο φυσικός πλούτος αξίζει ακόμη μεγαλύτερη αναγνώριση και συστηματική ανάδειξη. Εκείνο που απαιτείται είναι ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία, καλύτερη προετοιμασία και έγκαιρη κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε περισσότερες παραλίες να προταθούν, να οργανωθούν και να πιστοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Γιατί για εμάς δεν αρκεί να μετράμε σημαίες. Μας ενδιαφέρει να δημιουργούμε καλύτερες, ασφαλέστερες, πιο οργανωμένες και πιο ανταγωνιστικές παραλίες, που θα αναβαθμίζουν ουσιαστικά την εμπειρία του επισκέπτη και θα ενισχύουν την τουριστική ταυτότητα της περιοχής μας. Οι διακρίσεις έρχονται όταν προηγείται συστηματική δουλειά, σχέδιο και πραγματική συνεργασία».

Ξεκαθαρίζοντας και τους θεσμικούς ρόλους, ο Αντιπεριφερειάρχης καταλήγει: «Οι Γαλάζιες Σημαίες δεν απονέμονται από την Περιφέρεια και δεν δίνονται αυτόματα. Ο ρόλος των Δήμων και των τοπικών φορέων είναι καθοριστικός, καθώς αυτοί συνήθως υποβάλλουν τις προτάσεις-φακέλους υποψηφιότητας εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων κάθε έτους για τη θερινή περίοδο του επόμενου έτους στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που είναι ο εθνικός χειριστής του διεθνούς προγράμματος στην Ελλάδα, όπου οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς επιτροπές πριν ανακοινωθούν οι βραβεύσεις την άνοιξη κάθε έτους. Ο κοινός μας στόχος είναι ξεκάθαρος: περισσότερες οργανωμένες, ποιοτικές και πιστοποιημένες ακτές σε όλη τη Δυτική Ελλάδα».