«Απλώνω ευτυχία με πράξεις»- Μια ξεχωριστή δράση αγάπης, προσφοράς και δημιουργίας στην Πάτρα- ΦΩΤΟ

Με χρώματα, χαμόγελα και μηνύματα αγάπης πλημμύρισε η Πλατεία Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, στο πλαίσιο της μαθητικής δράσης «Απλώνω ευτυχία με πράξεις» που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και τη «Φλόγα».

Η ανακοίνωση της Φλόγας αναφέρει τα εξής:

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ», παράρτημα Πάτρας, υλοποίησε σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00 στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων τη μεγάλη μαθητική δράση «Απλώνω ευτυχία με πράξεις».

Ήταν μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που έφερε κοντά 435 μαθητές-μαθήτριες και πάνω από 45 εκπαιδευτικούς από 10 σχολεία της Αχαΐας, που μέσα από τη δημιουργική έκφραση μετέδωσαν μηνύματα αισιοδοξίας, ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης και προσφοράς.

Οι μαθητές, μέσα από μια εκπαιδευτική και βιωματική διαδικασία, αποτύπωσαν πάνω σε μικρά μπλουζάκια εικόνες, λέξεις και συναισθήματα που για τους ίδιους συμβολίζουν την ευτυχία. Σήμερα τα έργα τους «απλώθηκαν» σε έναν πολύχρωμο συμβολικό χώρο, δημιουργώντας μια γιορτή χαράς και ελπίδας ανοιχτή σε όλη την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, οι σχολικές ομάδες παρουσίασαν τραγούδια, χορευτικά, καλλιτεχνικά δρώμενα και άλλες δημιουργικές δράσεις, προσφέροντας το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα.

Η δράση είχε και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς στηρίζει το έργο της «Φλόγας», ενισχύοντας στα παιδιά τις αξίες της προσφοράς, της αγάπης και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Την δράση χαιρέτησε και τίμησε με την παρουσία του ο Αναπληρωτής Περιφεριάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος υπεύθυνος για θέματα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ», παράρτημα Πάτρας ευχαριστεί θερμά τα Νηπιαγωγεία Πατρών 6ο και 12ο, καθώς και τα Δημοτικά Σχολεία Πατρών 3ο Ειδικό, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 11ο, 45ο και 46ο μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους και όλους τους γονείς που συμμετείχαν την δράση.

Επίσης ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Πάτρας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την στήριξη τους στην υλοποίηση της δράσης καθώς και όλους τους πολίτες που την αγκάλιασαν με την παρουσία τους.

Γιατί η ευτυχία… μεγαλώνει όταν τη μοιραζόμαστε!