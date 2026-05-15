Πάτρα: Σε τροχιά υλοποίησης το Εργοστάσιο Τέχνης

Σε δημοπράτηση βγαίνει στο άμεσο χρονικό διάστημα το έργο αξιοποίησης του «Εργοστασίου Τέχνης», του πολιτιστικού χώρου της Πάτρας που παρέμενε εγκαταλελειμμένος επί 18 χρόνια. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη, η μελέτη έτοιμη, και ο Δήμος Πατρέων έχει θέσει ως στόχο τη μετατροπή του σε «Κεντρική Θεατρική Σκηνή» της πόλης.

Το έργο αφορά την αναβάθμιση και λειτουργική ενίσχυση ενός χώρου χωρητικότητας περίπου 800 ατόμων και συνολικής επιφάνειας 2.240 τ.μ. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται περιλαμβάνουν αντισεισμική ενίσχυση, λόγω φθορών που προκλήθηκαν από τον σεισμό του 2008, βελτίωση της ακουστικής και της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, καθώς και εγκατάσταση σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και ολοκληρωμένου συστήματος πυρασφάλειας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και πλήρως λειτουργικού πολιτιστικού χώρου, ικανού να φιλοξενεί θεατρικές παραγωγές, φεστιβάλ και συνέδρια.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, μιλώντας στο thebest.gr επιβεβαίωσε ότι το έργο μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, αναγνωρίζοντας τις καθυστερήσεις του παρελθόντος. «Τα χρήματα για την αξιοποίηση του Εργοστασίου Τέχνης είναι εξασφαλισμένα. Υπάρχουν τα χρήματα από τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, όπως και η επικαιροποιημένη μελέτη. Στο άμεσο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουμε και στη δημοπράτηση του έργου. Δυστυχώς, το έργο στο παρελθόν δεν έτρεξε λόγω του αναδόχου, αλλά τώρα είμαστε σε καλό δρόμο και είναι από τα έργα που έχουμε ιεραρχήσει».